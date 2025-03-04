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高雄男師不滿被分手　校內朝女老師開槍還好卡彈！遭重判7年半

▲前陸軍269旅某步兵連張姓中士班長去年12月在營區將國造T75K3手槍與3只彈匣放入迷彩褲口袋意圖攜出營區，後因部隊察覺短少槍枝發動全連搜查，張男將手槍等物放在營區某處草地被發現。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲高雄黃姓老師不滿被分手，竟帶著槍枝和電擊棒去找女友談判。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市小港區一所國中的黃姓男老師，去年6月底因不滿同為老師的女友要求分手，竟在校內持手槍和電擊棒攻擊女友，甚至對準女友開槍，所幸卡彈才沒有釀成悲劇，學校發現後立即報警，檢方偵辦時發現，黃男在2年前也曾因前女友要分手，狂打400多通騷擾電話被緩起訴，根本就是恐怖情人，偵結依殺人未遂罪將他起訴，法院審理後，判處黃男徒刑7年6月。

判決指出，黃姓代理男老師是前年到校任職後，與校內樂團女代理老師交往，兩人分手後，黃姓男師心生不滿，去年6月25日趁放學時間，持手槍、電擊棒在學校地下室找女老師「談判」，女老師擔心發生意外，還找了學校主任陪同。

▲▼電擊棒,電擊。（圖／取自Flickr）

▲黃姓老師帶著電擊棒去談判。（示意圖／取自Flickr）

談判中雙方無法取得共識，黃姓男師竟拔槍對著女老師準備開槍，慌亂之中，主任擋在女老師身前，所幸槍枝卡彈未擊發，才沒有釀成大禍，校方也立刻報警抓了黃男，黃男被捕後，警方將槍枝送驗，確認有殺傷力，全案移送地檢署偵辦。

檢方偵辦時，赫然發現黃姓老師根本是恐怖情人的前科犯，原來早在兩年多前，他和前女友也是因故分手，他竟在短時間內狂打了400多通騷擾電話，讓前女友幾乎精神崩潰，也報警抓了黃男，但後來獲得緩起訴處分。

黃男在檢、警偵訊時否認有殺人的意圖，僅表示要嚇嚇女友而已，檢察官認為他犯罪事證明確，偵結依殺人未遂罪起訴。

法院審理時，黃師仍否認犯行，又辯稱自己是想自殺才開槍，但法官不信，依殺人未遂罪判處他徒刑7年6月，全案可上訴。

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