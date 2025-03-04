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30多歲男染流感住院一周亡！猛咳無力就醫已雙側肺炎

▲▼疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情在流行期！上周新增64例重症、13例死亡，死亡個案年紀最輕是僅30多歲男性，2月中旬出現咳嗽症狀，一周後仍沒有改善，還出現發燒、劇烈咳嗽等症狀到醫院急診，檢驗感染A流，胸部X光顯示雙側肺炎，因為本身有心臟疾病病史，當時檢查也有心臟衰竭情況，後續在加護病房住院一周仍過世，死因為流感併發肺炎、呼吸衰竭致死。

疾管署說明，近期流感併發重症病例數仍多，上周（2/25-3/3）新增64例重症病例，13例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案最年輕為中部30多歲男性，有潛在疾病包含痛風、心臟疾病病史，沒有接種流感疫苗。他從2月中旬開始咳嗽倦怠，曾經到診所就醫，經過一周症狀未改善，還出現發燒、呼吸急促、劇烈咳嗽、全身無力，到醫院急診就醫。

林詠青表示，經過檢驗發現發炎指數上升，確認感染A流，胸部X光顯示雙側肺炎，心臟超音波顯示心臟衰竭。後續給予流感抗病毒藥物，收治加護病房，肺炎狀況持續沒有改善，住院一周過世，死因為流感併發肺炎、呼吸衰竭致死。

疾病管制署疫情中心副主任李佳琳表示，今年第9周（2/23-3/1）類流感門急診就診約11萬5千餘人次，近期呈下降趨勢，惟仍處流行期。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多。因上周連假期間人群南北交流、聚會增加且氣溫將下降，社區流感病毒傳播風險持續，提醒民眾仍須留意重症發生風險。

疾管署統計，本流感季自2024/10/1起截至2025/3/3累計1,063例重症病例（994例A型H1N1、45例A型H3N2、12例A型未分型、12例B型），年齡層以65歲以上長者為多（占57%），另死亡病例累計217例（206例A型H1N1、8例A型H3N2、3例B型），確定病例及死亡病例分別有85%及88%未接種本季流感疫苗。

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