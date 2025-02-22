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校園霸凌人次5年增6倍！　國民黨智庫示警：政府應速提對策

▲桃園市某國中驚傳校園霸凌事件，男同學持疑似水壺或棒狀物毆打同學，過程被同學持手機錄影並上傳臉書，市府教育局強調，已組成防制校園霸凌因應小組調查釐清。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲校園霸凌事件頻傳。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者崔至雲／台北報導

根據教育部統計，校園霸凌的「通報件數」從107年度的562件，增加到112年度的3256件，成長幅度將近6倍。國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，近年校園霸凌事件的發生人次持續增加，相關調查亦顯示，校園霸凌對學子心理健康已構成嚴重威脅，總統賴清德應儘速兌現承諾提出對策，別僅流於政策宣示。

賴清德曾於去年11月底，在「健康台灣推動委員會」第二次會議中表示，強化心理健康韌性的工作還有很多努力空間，從職場到校園，乃至社會的每個角落，政府要帶頭做起，公私部門要協力一起做，盡全力不漏接任何一個人。

陳學聖根據教育部統計說明，校園霸凌的「通報件數」從107年度的562件，增加到112年度的3256件，成長幅度將近6倍。「確認比率」則從107年度的30.07％，下降到112年度的15.29％。確認比率的下降，可能反映當前對「校園霸凌」的定義與認定標準仍有調整空間，政府應儘速檢討，確保相關機制能精準識別校園霸凌。

其中，「生對生」的校園霸凌事件持續增加。教育部的統計資料顯示，「生對生」校園霸凌事件每十萬學生發生人次，包括知悉與確認霸凌事件，在111年度，國小、國中及高級中等學校，分別是147人次、319人次及175人次；而在112年度，國小、國中及高級中等學校，則分別為253人次、551人次及281人次，分別是111年度的1.72倍、1.73倍及1.61倍。

陳學聖也根據兒福聯盟近日發佈的「2024臺灣校園霸凌與創傷知情校園調查」說明，雖然國高中生對於校園霸凌的嚴重程度，平均評分為4.9分，但仍有12.8%的學生認為校園霸凌問題非常嚴重，給予滿分10分。調查也顯示，有10.2%的學生在過去一年內曾遭受校園霸凌；被霸凌的學生中，有22.5%曾出現自傷或自殺念頭，有30.1%的學生睡不著或睡不好，顯示校園霸凌對學生身心健康的嚴重影響。

陳學聖表示，校園霸凌問題不僅關乎學校，更影響整個社會，對學生的身心發展帶來深遠的傷害，呼籲賴總統應加速落實承諾，由政府帶頭做起，建立完善的反霸凌機制，為學校提供更多資源支持，協助學校及時識別並處理霸凌事件，採取有效預防措施與應對措施，確保每一位學生都能在安全、尊重的環境中健康成長。
 

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