「裙子交出來」！國中少女遭性騷求助反遭教官痛罵　學校回應了

▲國中少女遭男同學性騷，稱「把裙子交出來」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者莊智勝／雲林報導

雲林縣某知名中學一名國中少女日前在社群媒體threads上PO文，控訴遭到班上男同學頻繁性騷，對方不但稱要舔她的評量、考卷，甚至還要少女「把裙子交出來」，少女忍無可忍，向學校反映，希望能召開性平會處理，未料卻反遭教官及學務主任痛罵，還被因此遭取綽號「性平姐」。PO文貼出後立即引起熱議，校方立即回應致歉，表示將會全面檢討、改進，目前本案已經完成通報，依程序處理中。

該名國中少女控訴，原本與班上一名平時很乖的男同學相處和睦，但上學期某日，男同學向她借地理評量，還稱「要拿去舔」；後有次體育課換完衣服，男同學竟要她「把裙子交出來」，當時少女為了不破壞人際關係選擇隱忍，但到了下學期，該名男同學改到她英文考卷時，又噁稱「要舔你的英文考卷」，隔天又拿了一架紙飛機頻繁靠近，少女忍無可忍，因此向班導反映，並表示希望學校開性平會處理，隨後並依老師建議前往學務處找女教官。

少女指出，當下見到教官後表示想召開性平會，但當教官得知她的班級後，隨即大罵「怎麼又是X班，每次發生事情都是你們班」；少女委屈表示，自己當下被罵得很慘，但她是第一次找教官，之前的事情和她沒有關係，自己遭性騷，是一個受害者，但卻還是遭到責罵，後續她將整件事情原委告訴教官，但教官全程都是邊罵邊聽。

不久後同一間辦公室的學務主任打斷對話，將少女叫過去，又將她罵了一頓；在得知原委後，學務主任表示可以處理，但沒必要召開性平會，還稱「你不用一直找理由告她性平」。事後女學生哭著回教室，不久後換該名男同學被叫到學務處，整起事件也因此傳開，但部分同學認為男同學遭到汙衊，因此給少女取綽號「性平姐」，讓少女感到相當無助，直言「我真的不知道該怎麼辦」。

整起事件曝光後引起網友討論，校方因此發出聲明回應，「針對有文章有文章所指本校教官及學務主任處理事件時有不妥善之處，造成同學及家長的傷害，學校在此鄭重向同學及家長致歉！當天該生到學務處告知發生事件時，本校校安人員與學務主任即進行後續處理，確認所陳述的該名同學行為確實應給予適當輔導之必要。立即告誡該名學生應遵守同學互動之適當份際。並通知學生家長知悉、協助輔導。在處理中有未顧及學生感受的表達方式，造成同學受傷，學校深感抱歉，虛心檢討。」

校方表示，針對此事件學校會全面檢討及改進，要求第一線人員面對學生事件時要有更多的關心及同理心，讓類似的事件不再發生。學校後續將更謹慎處理，在此向關心此事件的所有人表達歉意及感謝。「顧及當事學生均仍在受教育階段，本校發此聲明後，不再公開評論此事，懇請大家諒解。此外，目前本案已完成通報、依程序處理中。」