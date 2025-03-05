格力女強人董明珠自曝「有接班人選」 提議對「網路謠言和暴力」處罰

▲大陸全國人大代表、格力電器董事長董明珠。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸格力電器掌門人董明珠是十四屆全國人大代表，在本屆的第三次會議開幕前，主動向外界透露，「已有接班人人選，但是保密。」至於在會議期間，她也提出三份建議，包括優化個人所得稅制度，制訂或修訂相關法律規範，新增對網路謠言、網路暴力信息的分類界定與處罰條款和規範二手家電市場秩序等。

▲董明珠在格力電器抖音上的直播間帶貨。（圖／翻攝中新經緯）

《極目新聞》報導，董明珠關注到網絡（網路，下同）謠言、網絡暴力對社會秩序的干擾，她本人也曾受網絡謠言的困擾。她介紹，網絡信息（資訊，下同）內容生態環境，是社會生活和政府營商環境的重要組成部分，其健康程度直接影響社會的穩定與安全。

董明珠建議，應盡快全面修訂《中華人民共和國網絡安全法》，建議出台《網絡謠言、網絡暴力信息互聯網平台治理規定》，建議在擬出台的新《中華人民共和國治安管理處罰法》中，新增對網絡謠言、網絡暴力信息的分類界定與處罰條款，建議盡快出台統一的專門針對網絡謠言、網絡暴力信息犯罪行為的司法解釋以及建議出台專門針對網絡謠言、網絡暴力信息等民事侵權的司法解釋。

至於在個稅稅制上，董明珠則建議，提高基本減除費用標準，將個人所得稅基本減除費用標準提高至1萬元（人民幣）／月，優化調整稅率結構；同時優化專項附加扣除，加強稅收監管與資訊共享。

此外，外界也關心董明珠不僅是企業家，又同時扮演網紅角色的心路歷程。對此，董明珠強調，「網紅不是你自己想成就成的，是你的產品太好了成網紅，網紅有兩種，一種是用虛擬的概念來形成網紅，但是格力是用自己的產品實實在在實現的。」