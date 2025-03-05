2025兩會／全球關注陸人大今開幕　李強「工作報告」將推出有感政策

▲大陸國務院總理李強將發表「2025政府工作報告」。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大第三次會議今（5）日上午9點在北京人民大會堂開幕，國務院總理李強將發表「2025政府工作報告」，經濟增長目標、中美關係角力、國際外交、對台政策都是注意焦點。涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，今年最大重點聚焦民生經濟，尤其是全力支持民營企業發展。至於涉台議題大致上不會有太多變動，更多的表述已經在今年「對台工作會議」完成部署目標。

2025年挑戰：提振民生經濟、應對美國各種擠壓

去年12月，大陸中央召開經濟工作會議，透露2025年經濟政策基調，擴大內需、提振消費是今年兩大經濟工作重點。目前市場普遍預估，李強即將公布的2025年GDP增長目標還是在5%左右。

《環球時報》4日報導指出，去年大陸兩會的「政府工作報告」提出全年經濟增長目標為「5%左右」，就業、促消費、擴內需等出台一系列具體措施。今年1月大陸國家統計局公佈的2024年GDP「增長5%」數據表明，預料將實現預期目標，大陸5%的經濟增速所創造的經濟增量，相當於一年為世界新增一個中等規模經濟體，對全球經濟增長貢獻率達到30%左右。

另外，中方應對美國「關稅戰」擠壓，早就做好心理準備，趕在今年「十四五」收官之年前面，2023年12月18日大陸國務院國家發展改革委員會「提前」啟動「十五五」國民經濟與社會發展五年規劃前期研究，作業流程提早佈局近一年之多。

大陸官方為何積極提局應對？除了疫情之後經濟情勢疲軟，還得嚴防國際局勢未來不確定變數，尤其美國總統大選川普回歸，中美關係變數複雜多變，大陸做好提前應對也反映在這幾次「關稅戰」，北京第二次與川普政府交手，顯然是有備而來。

李強今年2月主持召開大陸國務院第七次全體會議討論《政府工作報告》稿並對開年工作進行動員，當時他曾指出，「新的一年，要敢於打破常規，推出可感可及的政策舉措。」因此，今天政府工作報告會端出什麼「有感」政策，外界關注。

李強「2025工作報告」涉台方向變動不大

大陸全國兩會（政協、人大）分別於4、5日登場。大陸國務院總理李強「2025政府工作報告」牽動大陸政策一年走勢。就涉台部份會如何表述？

首先回顧去年李強「2024年政府工作報告」對台工作展望指出，「堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。」

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，預料今年對台重點落在「擴大」兩岸交流合作和人員往來，支持台商台企發展，讓台灣同胞享受中國式現代化機遇和成果，讓台青來大陸追夢都是落實對台工作目標的重點。

李振廣提醒，「在黨中央對台工作統一集中領導下，確保中央對台決策部署的落實，可以觀察今年總理報告會如何落實。」

上海東亞研究所副所長包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「今年對台工作會議已經大致定調今年涉台工作方針原則，對應在李強總理政府對台工作報告，不會超出太多，更多的是聚焦經濟民生政策。」

▲中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席2025年政協開幕 。（圖／記者任以芳攝）

「2025年對台工作會議」已全面部署

全國政協十四屆三次會議於昨天3日率先開幕，由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席開幕，發佈全國政協常委會工作報告，涉台部份相較去年份量變得更少。

王滬寧首先回顧2024年對台工作只提及「舉辦第七屆兩岸基層治理論壇」，連續兩年展望涉台工作「一字未提」。上海東亞研究所副所長包承柯也指出，王滬寧在今年「對台工作會議」已經做全面性發言，該說的涉台方向很明確，都是大政策和原則。

包承柯繼續解釋，「今年『對台工作會議』對台工作政策任務作出一系列部署，他（王滬寧）自然不會再說相同的話，更不需要在政協委員工作報告重述細節，專注政協和社團統戰的管理工作，是未來主要職責。」

對台任務是否轉移至涉台部門主導？包承柯也指出，目前對台各方面的工作已經展開，大陸全國「兩會」召開之際，福建省政府於2月27日公布17條「惠台利民」措施，這也是今年2月「對台工作會議」之後，首個大型惠台政策，也是對台工作的基本的方向。

包承柯也指出，今年對台工作目標依舊是「推動」、「塑造」兩岸統一為大方向，包括兩個方面：一是反對台獨和外部勢力干涉；二是加強擴大兩岸交流將今年對台工作基本主題。」