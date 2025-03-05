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大陸 大陸焦點 特派現場

陸2025軍費達1兆7846.65億人民幣　較台國防預算高12.5倍

記者任以芳、魏有德／綜合報導

大陸2025全國人大第十四屆第三次會議今（5）日在北京人民大會堂舉行開幕式，由國務院總理李強進行工作報告。而外界關注的2025年年度國防預算（軍費，下同）也隨之公開。依財政預算報告顯示，2025年國防支出約1兆7846.65億元人民幣（約兆元新台幣），經初步計算，增長幅度為7.2％，較台灣2025年國防預算6470億元新台幣高出12.5倍。

▲大陸國務院總理李強,政府工作報告,大陸十四屆全國人大第三次會議。（圖／翻攝人民網）

▲大陸國務院總理李強。（圖／翻攝人民網）

大陸全國人大發言人婁勤儉昨（4）日在記者會上表示，由於大陸2025年經濟運行仍面臨不少困難與挑戰，穩定外需面臨的困難加大，國內需求也不足。在經濟放緩下，對軍費的支出是否造成影響，樓勤儉則認為，大陸國防預算自2016年起，連9年保持個位數增長率，佔GDP比重多年維持在1.5%內，低於世界平均水平。

婁勤儉強調，和平是需要實力來守護的，一個擁有強大國防的中國，才能更好捍衛國家主權與安全、發展利益，更好履行好大國國際責任義務，維護世界和平穩定。

▲解放軍第二款隱形戰機殲-35A。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍第二款隱形戰機殲-35A。（圖／翻攝央視軍事）

至於李強則是在政府工作報告裡提到，在新的一年要加快發展新質戰鬥力，貫徹新時代軍事戰略方針，構建中國特色現代軍事 理論體系，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，「各級政府要大力支持國防和軍隊建設，完善雙擁工作機制，鞏固和發展堅如磐石的軍政軍民團結。」

▲大陸近10年國防預算及增長率。（圖／記者魏有德製）

▲大陸近10年國防預算及增長率。（圖／記者魏有德製）

數據顯示，大陸自2016年起，近10年國防預算增幅均在百分之10以下，其中，2016年為軍費9543.54億元（人民幣，下同），增幅7.6％；2017年軍費1.044兆元，增幅7.0％；2018年軍費1.110兆元，增幅8.1％；2019年軍費1.190兆元，增幅7.5％；2020年軍費1.270兆元，增幅6.6％；2021年軍費1.350兆元，增幅6.8％；2022年軍費1.450兆元，增幅7.1％；2023年軍費1.553兆元，增幅7.2％及2024年軍費1.666兆元，增幅7.2％。

在區域安全和印太地緣政治上，將中國大陸視為競爭對手的主要國家，2025年的國防預算仍持續上升，其中，日本2025年國防預算達到550億美元（約1.8兆元新台幣），已創下史上新高，南韓國防部則是提出463億美元的國防預算案，獲得國會批准後，也會成為南韓史上首次突破60兆韓元的軍費。至於美國的國防授權法案，則是授權8950億美元的支出。

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