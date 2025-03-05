陸2025年GDP目標「5%左右」　連續3年「未調降也未提高」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸第十四屆全國人大三次會議5日上午召開，據大陸國務院提出的「政府工作報告」，今年大陸的GDP增長目標為「5%左右」，與去年、前年都相同，未調降也未提高。

大陸國務院總理李強在進行「政府工作報告」時提到，今年發展主要預期目標是，國內生產總值（GDP）增長5%左右、城鎮調查失業率5.5%左右、城鎮新增就業1200萬人以上、居民消費價格（CPI）漲幅2%左右。

▼大陸國務院總理李強進行報告。（圖／路透社）



李強指出，提出上述預期目標，綜合考慮了國內外形勢和各方面因素，兼顧了需要與可能。經濟增長預期目標為5%左右，既是穩就業、防風險、惠民生的需要，也有經濟增長潛力和有利條件支撐，並與中長期發展目標相銜接，突出迎難而上、奮發有為的鮮明導向。

李強還說，城鎮調查失業率5.5%左右，體現了在就業總量和結構性矛盾更加突出背景下，加大穩就業力度的要求。居民消費價格漲幅2%左右，目的在於通過各項政策和改革共同作用，改善供求關係，使價格總水平處在合理區間，「實現這些目標很不容易，必須付出艱苦努力。」

李強強調，今年經濟社會發展任務十分繁重，要突出重點、把握關鍵，著重抓好以下幾個方面工作：大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求；因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系；深入實施科教興國戰略，提升國家創新體系整體效能；推動標誌性改革舉措加快落地，更好發揮經濟體制改革牽引作用。

▼中國大陸近年GDP增長目標及實際達成率。（製表／記者蔡紹堅）

2025年被視為對大陸更具挑戰的一年，美國總統川普回歸白宮不久，就兩度宣布對大陸加徵關稅，一次10%，已累計至20%。

依川普競選時的說法，他會對大陸加徵60%的關稅，代表目前推出的僅是「前菜」，大陸經濟可能面臨比前兩年更大的風浪，想同樣達到5%的增長目標將是一大挑戰，勢必要有更加積極的財政政策來輔助。