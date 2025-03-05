快訊／陸對台「軟硬兩手」更分明　李強：完善促進經濟文化交流合作制度政策

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大第三次會議今（5）日上午9點在北京人民大會堂開幕，國務院總理李強將發表「2025政府工作報告」。涉台部份，首先回顧2024年工作任務，只有表達向港澳台同胞表達中心感謝。談及2025年工作任務則是「軟硬兩手」更加分明，一方面堅決反獨與外部勢力干涉，一方面「完善促進」兩岸經濟文化交流合作，後者是「首次」寫入政府工作報告，對台工作有更明確表述。

回顧202工作任務，李強涉台部份沒有總結內容，過去一年來感謝港澳台同胞。他首先指出「，於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，是以習近平同志為核心的黨中央堅強領導的結果，是全黨全軍全國各族人民團結奮鬥的結果。」

李強表示，「我代表國務院，向全國各族人民，向各民主黨派、各人民團體和各界人士，表示衷心感謝！ 向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞，表示衷心感謝! 向關心和支持中國現代化建設的各國政府、國際組織和各國朋友，表示衷心感謝！」

▲ 外界高度關注大陸國務院總理李強「2025政府工作報告」 。（圖／記者任以芳攝）

展望2025年政府工作，涉港澳台部分，李強指出，我們要全面準確、堅定不移貫徹 「一國兩制、「港人治港」、 「澳人治澳、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」「愛國者治澳」原則，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

涉台部分，李強先強調，「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和 『九二共識』，堅決反對 『台獨』分裂和外部勢力干涉。」

李強接著指出，推動兩岸關係和平發展，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。

▲大陸政府工作報告「首次」寫入「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」。（圖／記者任以芳攝）

回顧去年李強首份「2024年政府工作報告」，展望對台工作大原則部分先表示，「堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外來干涉。」

涉台交流部分，李強又指出，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業。

今年與去年政府工作報告相比，「反獨促統」立場不變，去年僅強調「深化」兩岸融合發展，今年目標則是強調「完善與促進」兩岸經濟文化交流合作「制度和政策」。

其中，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度政策，源自大陸總書記習近平重要講話精神，2025年初，大陸國台辦主任宋濤發表「致台灣同胞的新年寄語」，其中提及今年大陸對台工作的展望就是完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，以及深化兩岸融合發展。

大陸國台辦之後新聞發布會也多次提及「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度」， 並且「首次」寫入政府工作報告，對台工作有更加立體明確的表述。預料今年大陸方面將會對台經濟、文化等領域，推出更多具體的方針政策。