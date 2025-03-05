告白男同學遭拒13刀殺了他！畢業生判無期定讞　還要陪737萬

▲台中黃姓男子因告白遭拒絕，殺害對方。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台中某大學剛畢業的黃姓男子，因向同校的施姓男同學告白遭拒絕，心懷恨意，竟躲進被害人的家中埋伏一夜，而後持刀朝被害人頸部、腹部猛砍13刀，被害人不治身亡。國民法官一審將黃男重判無期徒刑，成為國民法官上路後判刑最重的案件，二審也維持，全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

判決指出，現年22歲的黃姓男子是法律系的高材生，事發前3年因為打籃球認識同校電機系的被害人，而被害人也介紹黃男進入直銷公司，成為同事，2人互動熱絡。不過2022年4月間，黃男首度向被害人告白，被害人拒絕後刻意疏遠黃男。但黃男不死心，仍多次到被害人租屋處、打工處堵人。

案發在2022年10月間，黃男又跑到被害人租屋處，要求談話，最後由被害人房東出面，請黃男離開。但黃男竟跑到刀具店購買兩把料理刀，返回被害人租屋處，以沒帶鑰匙為由找來鎖匠開門，並躲進被害人的廁所中。不過被害人當晚並未返家。

第二天晚間8點多，黃男已經埋伏超過24小時，這時被害人返家，黃男隨即現身。2人在屋內大吵，黃男拿出預藏的刀刃，朝被害人頸部、腹部猛刺、猛砍13刀。被害人倒臥在血泊中，黃男這才驚覺鑄下大錯，趕緊打電話報警自首，被害人送醫後不治。檢警帶回黃男，聲請羈押獲准，最後依照殺人罪嫌提起公訴。

一審由台中地院國民法官審理，雖然黃男符合自首減刑要件，但國民法官認為他是迫於情勢、不得不自首，並非真心悔悟，因此國民法官不予減刑，重判黃男無期徒刑，這也是國民法官制度上路後，判決刑度最重的案件。

案件上訴第二審，台中高分院也維持無期徒刑、褫奪公權終身，全案再上訴第三審，最高法院審理後，5日駁回上訴定讞。另外被害人家屬也提出民事訴訟求償，一審判決黃男須賠償737萬餘元。

▼黃男（中）被捕時，一度否認具有殺人犯意。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

