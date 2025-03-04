前屏東縣議員洪慈綪夫婦收回扣近300萬　判12年定讞須入獄

▲屏東縣前議員洪慈綪夫婦涉貪遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

屏東縣琉球鄉前鄉長陳隆進在任時，涉嫌利用職務之便，收取工程回扣款；另外因「廣大興案」而出名的「洪大姐」、前縣議員洪慈綪和她的夫婿黃志威，也收取回扣，均遭到檢方依貪污罪嫌提起公訴。陳隆進遭判刑20年定讞，入監執行後，最高法院再將洪黃2人均判刑12年定讞，也須發監執行。

琉球鄉近年來傳出不少事件，2010年上任的第16屆前鄉長蔡天裕也傳出弊案，2014年接任的第17屆鄉長陳隆進，也是弊案纏身。另外2013年爆發的「廣大興28號漁船案」，當時因菲律賓官方與我國屏東縣琉球鄉籍的漁船廣大興28號，在海上發生衝突，菲律賓官方以機槍掃射廣大興號，造成船長洪石成身亡，一度引發台菲關係緊張。本案也因洪石成的女兒「洪大姊」洪慈綪，在媒體前敢言敢說，聲名大噪，高票當選該屆縣議員。

不過這三人也都捲入弊案，屏東地檢署經過清查後，認為蔡天裕涉嫌收受回扣的案件多達13件、陳隆進涉嫌收受的回扣達12件，另外洪慈綪、黃志威也涉嫌在多起道路工程中收受回扣300萬元，因此檢方於2015年間對蔡天裕、陳隆進，以及洪黃夫婦等多人提起公訴。

屏東地院一審審理後，將陳隆進重判有期徒刑12年、褫奪公權5年；另外洪、黃夫婦也分別遭判刑12年、褫奪公權5年，蔡天裕則獲判無罪。案件上訴二審後，將4人涉案部分駁回。其中陳隆進部分因另涉他案，最後遭判刑20年定讞，已經入獄服刑。另外最高法院4日也駁回洪慈綪夫婦的上訴，2人均遭判刑12年定讞，將發監執行。

陳隆進犯下貪污案件已經入獄執行，但他2015年間因涉嫌賄選，辭去鄉長職務；又為了延續政治生命，與兒子陳國在雙雙登記參加鄉長補選，最後他在補選中勝出，再度擔任鄉長。而到了2018年，改由陳國在參選鄉長，順利當選琉球鄉第18屆鄉長，陳國在於2022年也連任成功。陳隆進、陳國在父子也成為當地傳奇。