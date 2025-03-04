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社會 社會焦點 保障人權

「剴剴案」保母姊妹求交保　檢建請延押：串供輕而易舉

記者黃哲民／台北報導

涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，被依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴，到案均被羈押禁見至今逾1年，台北地院今（4日）提訊2人調查是否延押，律師團主張劉氏姊妹均無勾串滅證之虞，請求以佩戴電子腳環等方式替代羈押防逃，檢方表示全案將傳喚家人作證，若不延押將可輕而易舉串供、建請延押並禁見，法官諭知評議後裁定。

▲▼涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（淺色外套）、劉若琳（褐色外套），被羈押禁見至今逾1年，4日到台北地院出庭，透過律師求交保。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（圖右）、劉若琳，被羈押禁見至今逾1年，4日到台北地院出庭，透過律師求交保。（圖／記者黃哲民攝）

劉氏姊妹今分別穿著淺色與褐色外套，戴著口罩、神情黯然，庭訊時都交給律師代為發言，僅在法官訊問身體狀況時，各自答稱「很好」、「還可以」。

律師團表示檢方指稱劉氏姊妹跟家人製作「教戰手冊」、涉嫌串供，但「教戰手冊」是被檢方冠上的「敏感名詞」、被污名化成串證工具，其實內容僅記載事發經過、以便家屬尋求法律扶助，毫無一問一答之類的指點狀況。

▲▼涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（淺色外套）、劉若琳（褐色外套），被羈押禁見至今逾1年，4日到台北地院出庭，透過律師求交保。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳（圖左），被羈押禁見至今逾1年，4日到台北地院出庭，透過律師求交保。（圖／記者黃哲民攝）

律師團並主張本案將傳喚劉家當時僱用的外籍看護作證，劉彩萱已舉證沒欠看護薪水，雙方也已無僱傭關係，而檢方指稱劉若琳刪除手機內的訊息，但這些對話資料已被檢方提出當成證物，至於檢方以劉若琳和家人在偵查庭外的照片做為勾串證據，但照片無法顯示當時在說些什麼，檢方也沒舉證。

律師團表示劉氏姊妹已無勾串滅證之虞，建請准許劉彩萱改以責付、佩戴電子腳環監控，限制住居或限制出境、出海等方式防逃。

律師團另指稱劉若琳育有未成年子女並同住，相依為命且感情穩固，劉若琳不可能棄子女於不顧，請求以替代方式防逃，且刑案常見傳喚被告家人作證情形，不代表被告就因此必須羈押防串供。

檢方主張劉氏姊妹被羈押的原因與必要性不變，2人涉犯最輕本刑10年以上重罪，且本案將傳喚姊妹倆的家人作證，若不延押，「串供將輕而易舉」，建請法官權衡公益、准許延押並禁見，法官諭知評議後裁定，姊妹倆先還押。

剛滿56歲的劉彩萱與53歲的劉若琳，均為兒福聯盟簽約合作的有照保母，劉彩萱被控前年（2023年）8月間受兒盟轉介、24小時照護「剴剴」，卻涉與劉若琳聯手綑綁、虐打「剴剴」，且1天只給1餐少量劣質食物，造成「剴剴」遍體鱗傷又營養不良，前年12月24日在家斷氣、送醫不治。

醫護人員通報警方揭發劉氏姊妹冷血惡行，台北地檢署去年（2024年）4月起訴2人涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等重罪，批2人犯行「令人髮指、人神共憤」，合議庭歷經多次準備程序，訂於下月（4月）21日選任國民法官參審本案。

此案情節引發公憤，先前北院開庭，常有憤怒的婆婆媽媽在法院外舉布條，痛罵劉氏姊妹「虐童人魔罪大惡極」、「惡魔保母」、「下地獄」、「唯一死刑」等語。

而被控怠忽職守、未落實定期訪視「剴剴」還涉嫌造假記錄的兒福聯盟社工陳尚潔，被起訴涉犯過失致死等罪嫌，由北院另案審理中，她先前出庭面對記者發問與抗議者責罵，戴著帽子與口罩遮掩，不發一語。

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