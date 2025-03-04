長期被欺負！男3刀刺死室友　「辛苦成長不放棄」二審仍輕判

▲新北市男子因遭室友長期欺負，暴怒之下殺害對方。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北市楊姓男子與人分租套房，但他不甘長期遭室友欺負，2023年國慶日當天，雙方又爆發口腳，楊男憤怒之下，抽出背包裡防身的三稜刺刀，猛刺3刀將對方殺死。一審國民法官認為楊男生長環境差，但卻未自暴自棄，再加上楊男自首，因此輕判8年。案經上訴，高等法院二審也採信此見解，仍輕判8年。

判決指出，案發時23歲的楊男，與當時52歲的王姓男子為新北市三重區某分租套房的鄰門房客。楊男雖然年紀較輕、但個性也較溫和，反倒年紀較大的王男比較暴躁，稍有不滿就會大聲叫囂，以致2人間時有摩擦。案發於2023年國慶日晚間，楊男準備出門工作，剛好王男開門進入分租套房。

楊男低頭就要離去，但王男竟嗆說「幫你開門不會說謝謝喔」，楊男隨即道歉，但王男不接受，開始追打楊男，甚至追出門外對楊男臉部揮打多拳。楊男暴怒之下，抽出背包中防身的三稜刺刀，朝王男胸腹各刺一刀。王男倒臥在地，掙扎著逃到馬路上求援，但殺紅眼的楊男朝著王男背部再刺入一刀，王男最後倒臥在樓梯間內，鄰居趕緊報警，王男送醫後因右腹腔動脈遭刺傷大出血，加上左肺氣血胸，不治身亡。檢警獲報後到場，在案發地點附近逮捕楊男，楊男隨即自首犯罪，檢方對他聲請羈押獲准，並依照殺人罪嫌提起公訴。

一審由新北地院國民法官審理，國民法官審酌楊男生長背景，發現他的母親是大陸人，在大陸地區出生，之後隨著台灣籍父親返回台灣；自幼缺乏母愛，會對他家暴的父親又在高中時期過世，楊男並未因環境放棄自己，自力更生，半工半讀完成高職夜間部學業。另外楊男同事也出面作證，指稱楊男個性溫和，極少與人爭吵。

而國民法官認為，王男在職場中遭主管霸凌、客人不友善對待，再加上自己的生長環境，所以一直處在不安全感的情緒中，才會在事發前數個月購買刺刀防身。再加上他年輕識淺、思慮欠周而犯下本案，並無前科，國民法官斟酌「生命的可貴」，並依自首減刑後，輕判楊男8年刑期。全案再上訴，高等法院二審審理後，也採信一審見解，駁回檢方上訴，仍舊維持8年的刑期。