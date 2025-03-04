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拒檢逃逸「拖行500米」害死派出所長！　狠心女毒蟲續押不禁見

▲▼快訊／女毒蟲抓到了！派出所長遭「開車拖行」殉職　現場影片曝光。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲女毒蟲陳嘉瑩拒檢逃逸，造成所長劉宗鑫不幸殉職。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者黃哲民、黃資真／新北報導

新北31歲女毒蟲陳嘉瑩在2024年9月30日深夜，吸毒開車違停被清水派出所所長劉宗鑫等人盤查，陳女卻心虛加速逃逸，刻意衝撞施工護欄，導致緊抓方向盤的劉所長當場遭拖行500公尺後重擊護欄重創不治，遭羈押禁見至今，日前遭依殺人罪起訴並由國民法官審理。今(4日)法官開庭審理後認為陳女有逃亡事實，裁定續押2月不禁見。

回顧本案，陳女去年9月30日深夜10時許，開車違停在土城區金城路新北地檢署門前，所長劉宗鑫與警員開車巡邏經過，發現陳女牌照已被註銷，劉員因此上前要陳女搖下車窗受檢，卻意外從陳女包包內看到毒品。

陳女因拒絕配合下車，劉男伸手抓住方向盤，沒想到陳女卻猛踩油門，劉男拽住陳女衣領、手臂，喝令陳女停車下車，但陳女為了甩掉劉男，在加速蛇行拖行500公尺後，直接偏左2度故意撞擊金城路與裕民路口的捷運施工護欄，導致垂掛在駕駛座車窗的劉男後背遭重擊鬆手、墜落在地，陳女闖紅燈逃離，隨後棄車於1.6公里外的1處停車場。

▲▼新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲駕車拖行，不幸殉職。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲殉職的新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫留下妻子與2個幼女。（圖／記者陳以昇翻攝）

最終，劉男因頭胸腹與背部、四肢多處外傷骨折，到院前失去呼吸心跳，最後仍因多重器官損傷出血不治，身後留下遺孀與1雙均不到5歲的年幼女兒。

至於陳女則在隔天上午5時許，在土城區中央路二段的朋友家被查獲，除了起出毒品外，經驗尿確認她體內有3種安非他命毒品高濃度成分，喪屍煙彈主成分依托咪酯也呈現陽性反應，陳女被移送新北地檢署複訊、聲押獲准，日前依涉犯殺人、加重妨害公務與不能安全駕駛動力交通工具等罪嫌起訴。

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