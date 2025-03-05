李強：反對霸權主義和強權政治　發展新質戰鬥力

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記者陳冠宇／綜合報導

大陸全國人大今（5）日早上開幕，大陸國務院總理李強作政府工作報告。外交方面，他強調，反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義、保護主義；軍事方面則提及要加快發展「新質戰鬥力」，加快推進網路資訊體系建設。

對於2025年政府工作任務，在外交方面，李強強調，「我們要堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，堅定奉行互利共贏的開放戰略，反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義、保護主義，維護國際公平正義」。

李強說，中國願同國際社會一道，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，積極參與全球治理體系改革和建設，推動構建人類命運共同體，共創世界和平發展的美好未來。

▼李強做政府工作報告。（圖／記者任以芳攝）

軍事方面，李強表示，過去一年，國防和軍隊建設取得新的重要進展。「新的一年，我們要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，持續深化政治整訓，全力打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。」

李強接著說，深入推進練兵備戰，加快發展新質戰鬥力，構建中國特色現代軍事理論體系，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。抓好軍隊建設「十四五」規劃收官，加緊實施國防發展重大工程，加快推進網路資訊體系建設。

李強指出，協力推進跨軍地改革，優化國防科技工業體系和布局，健全一體化國家戰略體系和能力建設工作機制。「各級政府要大力支持國防和軍隊建設，完善雙擁工作機制，鞏固和發展堅如磐石的軍政軍民團結。」

▼大陸全國人大今日開幕。（圖／路透社）