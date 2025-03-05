高科技須「自立自強」　李強：推進「人工智能＋」

記者陳冠宇／綜合報導

大陸全國人大今（5）日早上開幕，大陸國務院總理李強作政府工作報告。面對美國的科技打壓，他表示，要推進高科技「自立自強」，強化關鍵核心技術攻關和前沿性、顛覆性技術研發，超前布局重大科技項目，並提到要持續推進「人工智能＋」行動，大力發展智慧網聯新能源汽車、人工智慧手機和電腦、智慧機器人等。

李強於報告中談及2025年政府工作任務，在「因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系」方面，他提到「培育壯大新興產業、未來產業」、「推動傳統產業改造提升」、「激發數位（數位）經濟創新活力」三部分。

李強表示，要推動商業航天、低空經濟等新興產業安全健康發展。建立未來產業投入增長機制，培育生物製造、量子科技、具身智能（Embodied Intelligence）、6G等未來產業。

同時，梯度培育創新型企業，促進專精特新中小企業發展壯大，支持獨角獸企業、瞪羚企業發展。

▼ 李強作政府工作報告。（圖／記者任以芳攝）

李強說，要激發數位經濟創新活力。持續推進「人工智能＋」行動，支持大模型廣泛應用，大力發展智慧網聯新能源汽車、人工智慧手機和電腦、智慧機器人等新一代智慧終端以及智慧製造裝備。

此外，擴大5G規模化應用，加快工業互聯網創新發展，優化大陸全國算力資源布局，打造具有國際競爭力的數位產業集群。加快完善數據基礎制度，深化數據資源開發利用，促進和規範數據跨境流動。

另在「深入實施科教興國戰略，提升國家創新體系整體效能」方面，李強特別提到，要「推進高水平科技自立自強」，充分發揮新型舉國體制優勢，強化關鍵核心技術攻關和前沿性、顛覆性技術研發，加快組織實施和超前布局重大科技項目。

此外，他說，要發揮科技領軍企業龍頭作用，加強企業主導的產學研深度融合，從制度上保障企業參與國家科技創新決策、承擔重大科技項目。

▼ 大陸全國人大開幕。（圖／記者任以芳攝）