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北大光榮扶輪社推動樂齡健康服務　讓長者安心樂活

▲台灣邁入超高齡社會！劉坤億：推動樂齡健康服務，讓長者安心樂活。（影／取自YouTube@北大光榮扶輪社）

記者王威智／綜合報導

台灣於2025年邁入超高齡社會，65歲以上人口將超過總人口20%。北大光榮扶輪社在社長劉坤億的帶領下，積極推動在地樂齡健康服務活動，這項活動旨在為社區長者提供更多的支持和服務，讓他們能夠在社區中快樂健康地老化。

劉坤億社長表示，無論是簡單的運動、北歐式健走，或是參與社區活動，都能提升長者身心健康。他強調：「我們希望攜手更多團體，共創友善高齡社會，讓長者在熟悉的環境安享晚年。」 北大光榮扶輪社已著手規劃一系列活動，推動「高齡友善魔法派對」，並針對行動不便長者設計如輪椅族老歌律動等活動，維持其身體機能並促進身心愉悅。

▲▼ 。（圖／翻攝YouTube@北大光榮扶輪社）

▲北大光榮扶輪社推動樂齡健康服務，讓長者安心樂活 。（圖／翻攝YouTube@北大光榮扶輪社）

劉坤億社長曾任桃園捷運公司董事長、桃園市政府研究發展考核委員會主任委員及國營臺鐵公司董事，長期關注全民福祉，尤其重視樂齡服務。他亦與國立台北大學「高齡暨社區研究中心」院長曾敏傑緊密合作，積極推動北歐式健走活動。劉坤億更以身作則，親自示範北歐式健走的益處，強調此運動不僅能減少膝蓋30%的壓力，還能鍛鍊上半身肌肉，簡單易行，助長者維持全身健康。

▲▼ 。（圖／翻攝YouTube@北大光榮扶輪社）

▲北大光榮扶輪社在社長劉坤億 。（圖／翻攝YouTube@北大光榮扶輪社）

「我們觀察到台灣在2025年即將進入超高齡社會，超高齡社會代表著我們有20%的人口會是在65歲以上。」劉坤億也強調，「所以我們四分區在思考要如何做在地社區服務的時候，就很直覺地想到我們應該可以為我們的長者們做更多的事。最主要的目的是希望我們社區的長者能夠借由我們的協助，在社區當中很快樂健康地老化。」即使是行動不便的長者，也可以透過簡單的運動，如輪椅族老歌動一動，來維持身體功能和快樂。他說：「讓他能夠伸展，讓他肌肉能夠維持一定的功能，那同時最主要還是讓他愉悅快樂。」

▲▼ 。（圖／翻攝YouTube@北大光榮扶輪社）

▲劉坤億與國立台北大學「高齡暨社區研究中心」院長曾敏傑緊密合作，積極推動北歐式健走活動。 。（圖／翻攝YouTube@北大光榮扶輪社）

活動結束後，劉坤億分享：「我覺得國際扶輪的服務過程當中，我們也很希望能夠跟在地的團體一起共同努力，使得我們的老人能夠更為活躍、健康、快樂。」這項活動不僅為長者提供了健康的生活方式，也促進了社區內的互動與聯繫。

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