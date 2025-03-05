楊智伃公開罷團個資、遭輪番砲轟落淚　美女領銜人喊話：回頭是岸

▲罷免王鴻薇發言人阿美。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮延燒，國民黨發言人楊智伃日前揭露罷免藍委團體內部訊息，也公布多個罷團領銜人的真實姓名、個資、任職單位、對話紀錄，要檢調展開調查。而楊智伃昨在節目中遭前藍委、藍營媒體人輪番砲轟罷免不力，楊也在節目中痛哭失聲。日前遭楊智伃公開個資的罷免王鴻薇領銜人「阿美」今（5日）受訪時表示，她會哭也不是因為公開別人個資感到反省，而是被黨內施壓罷免。阿美也向楊智伃喊話，這不該由妳承擔，「我們年紀都差不多，真的很希望你回頭是岸。」

對於楊智伃落淚，阿美表示，尊重她的眼淚，每個人都有自己的情緒，但她會哭也不是因為公開別人個資感到反省，而是因為被黨內施壓，自己也要向楊智伃喊話，這不是妳該承受的，我們市民團發起的罷免，你們是被施壓要做好反制罷免的行動，你不該為這件事情負責。

阿美指出，如果平常民眾就沒有不滿，這個民意不該由妳承擔，「我們年紀都差不多，真的很希望你回頭是岸。」

至於被公布個資是否有影響？阿美坦言，對她來說滿困擾，感到害怕的是我家人，自己參與罷免跟家人一點關係都沒有，但身邊親朋好友都會問家人說「女兒還好嗎？」這對家人來說是很大的困擾，請大家不要騷擾我的親人，有任何問題我都很願意回應。

阿美也指出，有聽到國民黨內一些消息，說會對檯面上露面的志工跟拍，這非常不對，現在要跟大家說，「我熱愛生命也非常討厭被窺探隱私，如果網路上未來有任何一張沒經過我同意，私底下生活的照片，非常可能從他們那邊流出來。」

阿美表示，其實他們不只是觸犯個資，甚至有誹謗、妨害名譽，他們直接說詐騙惡霸、違法組頭，組頭非常難聽，非常糟糕的指控，除了個資法以外，也會考慮提告誹謗。

