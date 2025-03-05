罷李彥秀團體嗨吃9680元春酒　藍轟綠：還對違法募資視若無睹？

▲國民黨質疑，罷免李彥秀團體用民眾捐款去吃大餐 。（圖／翻攝國民黨臉書）



記者崔至雲／台北報導

近日網路上流傳疑似罷免立委李彥秀團體春酒的照片，讓不少網友質疑，「你的捐款被罷團拿去吃大餐！」。國民黨質疑，罷免團體募資前有帳目爭議，後有嗨吃春酒，更疑似是吃一桌9680元的桌菜，「民進黨政府還對違法募資視若無睹？」

國民黨發文指出，罷免李彥秀團體「港湖除銹」之前才遭爆透過「課金公媽」違法募款，現又傳出疑似嗨吃一桌9680元的春酒，「不禁讓人聯想到去年基隆罷免案中，罷團違法募資、資金不明的黑歷史」。

國民黨說明，當初基隆罷樑團體透過募資平台「嘖嘖」違法超額募資716萬元，並承諾罷免結束後會公開金流並捐出剩餘款項。然而，罷免早已落幕，金流卻至今無人交代，甚至連當初捐款的支持者都站出來、公開曬出小物照片，要求團體履行承諾，這樣的募款黑箱，難道不是變相詐欺？

國民黨接著說，而現在，惡意罷免行動被爆出違法募款、被揭露內部群組指導支持者「以現金交由有志工證的志工」，企圖規避《政治獻金法》的監管，讓支持者出資卻不留下任何正式金流紀錄，「政治詐騙秀」之後，竟還有最低9680元起的春酒可以吃？

國民黨喊話，惡罷團體早已劣跡昭著，違法情事更是踐踏民主精神，然而民進黨政府卻還對違法募資視若無睹？毫無作為？簡直令民眾心寒。