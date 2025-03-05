中華醫大USR團隊助攻　白河草店社區獲2024年國際宜居社區銅獎

▲中華醫大校長孫逸民（前排左五）把2024國際宜居社區銅牌獎的榮耀，交給白河草店社區發展協會總幹事吳長庚（前排右五），白河區美麗的蓮花田地景風貌獲得義大利弗羅倫斯雜誌刊登報導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在中華醫事科技大學USR團隊的協助下，台南市白河區草店社區以結合人文、地貌及產業特色，獲得2024國際宜居社區銅獎。這也是中華醫大USR團隊繼前年協助台南市楠西區密枝社區獲得國際宜居社區銀獎之後，再度幫台南市溪北淺山地區的社區營造拿下國際宜居社區獎項，成果斐然。

日前在義大利舉行的2024國際宜居社區評選暨頒獎典禮，台南市白河區草店社區拿下銅獎，讓一路協助草店社區發展社區營造、建構社區人文特色的中華醫大USR團隊和草店社區居民雀躍不已，中華醫大USR團隊召集人孫逸民校長偕同參與師生，親自將獎座交給草店社區發展協會總幹事吳長庚，吳長庚代表全體居民表達感謝，對中華醫大長期投入人力、物力，協助社區發展特色，特別是有感於社區人口老化，運用學校系科不同專業領域師生人才，打造草店社區不僅是宜居社區，也是長者身心靈舒適的生活環境，協助社區永續發展與長者健康促進。

而草店社區除了獲得國際宜居社區銅獎，也是全域城市獎(Whole City Awards) A組(人口數兩萬內)第一名，同時，在第四屆佛羅倫斯國際藝術節的《Florentine》雜誌中，被大幅報導，白河社區的美景配合文字介紹，在雜誌中呈現，躍上國際。

中華醫大USR團隊長期致力於台南溪北淺山地區的社區經營，有鑑於草店社區人口老化，特別結合學校護理系、語治系、食營系、餐旅系、長照系、調保系、製藥系等跨領域專長師生，協助社區建置免彎腰菜園、開設銀髮體適能、食農教育、飲食營養、運用在地食材研發適合長者的創意料理、在地深度導覽、手作療育等相關實作課程，從運動、飲食、園藝、導覽、環境等不同方面，增強長者的身心靈發展。

孫逸民校長表示，中華醫大USR團隊除了幫助社區推動永續發展外，也在高齡銀髮照護上給予協助。不僅對內促進長者的身心健康，帶動社區的整體共榮，透過多元課程的串接組織社區凝聚力，帶領草店社區落實永續理念；對外更將白河草店社區的經營成果向國外發表，協助在地打造觀光亮點，展示台南白河區的旅遊魅力，推展國際觀光。