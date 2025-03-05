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中華醫大USR團隊助攻　白河草店社區獲2024年國際宜居社區銅獎

▲中華醫大校長孫逸民（前排左五）把2024國際宜居社區銅牌獎的榮耀交給白河草店社區發展協會總幹事吳長庚(（前排右五），台南白河區美麗的蓮花田地景風貌獲得義大利弗羅倫斯雜誌刊登報導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫大校長孫逸民（前排左五）把2024國際宜居社區銅牌獎的榮耀，交給白河草店社區發展協會總幹事吳長庚（前排右五），白河區美麗的蓮花田地景風貌獲得義大利弗羅倫斯雜誌刊登報導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在中華醫事科技大學USR團隊的協助下，台南市白河區草店社區以結合人文、地貌及產業特色，獲得2024國際宜居社區銅獎。這也是中華醫大USR團隊繼前年協助台南市楠西區密枝社區獲得國際宜居社區銀獎之後，再度幫台南市溪北淺山地區的社區營造拿下國際宜居社區獎項，成果斐然。

▲中華醫大校長孫逸民（前排左五）把2024國際宜居社區銅牌獎的榮耀交給白河草店社區發展協會總幹事吳長庚(（前排右五），台南白河區美麗的蓮花田地景風貌獲得義大利弗羅倫斯雜誌刊登報導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

日前在義大利舉行的2024國際宜居社區評選暨頒獎典禮，台南市白河區草店社區拿下銅獎，讓一路協助草店社區發展社區營造、建構社區人文特色的中華醫大USR團隊和草店社區居民雀躍不已，中華醫大USR團隊召集人孫逸民校長偕同參與師生，親自將獎座交給草店社區發展協會總幹事吳長庚，吳長庚代表全體居民表達感謝，對中華醫大長期投入人力、物力，協助社區發展特色，特別是有感於社區人口老化，運用學校系科不同專業領域師生人才，打造草店社區不僅是宜居社區，也是長者身心靈舒適的生活環境，協助社區永續發展與長者健康促進。

▲中華醫大校長孫逸民（前排左五）把2024國際宜居社區銅牌獎的榮耀交給白河草店社區發展協會總幹事吳長庚(（前排右五），台南白河區美麗的蓮花田地景風貌獲得義大利弗羅倫斯雜誌刊登報導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而草店社區除了獲得國際宜居社區銅獎，也是全域城市獎(Whole City Awards) A組(人口數兩萬內)第一名，同時，在第四屆佛羅倫斯國際藝術節的《Florentine》雜誌中，被大幅報導，白河社區的美景配合文字介紹，在雜誌中呈現，躍上國際。

中華醫大USR團隊長期致力於台南溪北淺山地區的社區經營，有鑑於草店社區人口老化，特別結合學校護理系、語治系、食營系、餐旅系、長照系、調保系、製藥系等跨領域專長師生，協助社區建置免彎腰菜園、開設銀髮體適能、食農教育、飲食營養、運用在地食材研發適合長者的創意料理、在地深度導覽、手作療育等相關實作課程，從運動、飲食、園藝、導覽、環境等不同方面，增強長者的身心靈發展。

孫逸民校長表示，中華醫大USR團隊除了幫助社區推動永續發展外，也在高齡銀髮照護上給予協助。不僅對內促進長者的身心健康，帶動社區的整體共榮，透過多元課程的串接組織社區凝聚力，帶領草店社區落實永續理念；對外更將白河草店社區的經營成果向國外發表，協助在地打造觀光亮點，展示台南白河區的旅遊魅力，推展國際觀光。

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