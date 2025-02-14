中華醫大金蛇迎春團拜迎新春　發送錢母開運紅包互道祝福

▲中華醫大新春團拜，陸軍第八軍團三九化學兵群舞獅隊帶來「祥獅獻瑞」表演，董事長陳智文偕同校長孫逸民等發送開運錢母祝福大家發大財。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學2月14日舉辦新春團拜，董事長陳智文和校長孫逸民帶領全體教職員工互道恭喜，並共祈校運昌隆，校方特別準備蛇年紀念錢母和開運紅包發送給教職員工，祈願蛇年大家「蛇」米攏順利。

中華醫大2025乙巳年新春團拜活動，上午11時在學校演藝廳舉行，董事長陳智文偕同鄭文達董事等出席，代表全體董事向大家祝福勉勵。新春團拜活動由陸軍第八軍團三九化學兵群的舞獅揭開序幕，兩隻祥獅搭配鼓聲隆隆，穿梭於會場散播吉祥如意的祝福，所到之處引來同仁趨前撫觸，感染新春的福氣。

感謝陸軍第八軍團三九化學兵群舞獅隊，特地前來為中華醫大新春團拜演出，為活動增添熱鬧和喜氣，陳智文董事長和孫逸民校長代表校方致贈開運紅包和感謝狀，而國軍弟兄的精彩演出，也贏得在場教職同仁熱烈掌聲。

循往例，每年新春團拜校方都會發送紀念錢母和開運紅包，今年校方準備了400多份蛇年首廟天壇紀念生財錢母和開運紅包，由陳智文董事長、鄭文達董事、孫逸民校長偕同學校主管發送給教職員工，教職同仁依序排隊拿蛇年紀念錢母、開運紅包和象徵大吉大利的橘子，開心期待今年事事順心、發大財、吉祥如意。

團拜的最後全體合唱「愛拼才會贏」，期許面對少子化的浪潮，中華醫大在全體教職員工努力之下，校務昌盛、永續發展。