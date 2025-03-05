即刻生效！加拿大對「美6790億商品」課25％關稅　威脅切斷電力

▲杜魯道宣布對價值300億加幣的美國進口商品課徵25%關稅。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大總理杜魯道4日宣布，對價值300億加幣（約新台幣6789億元）的美國進口商品課徵25%關稅且即刻生效，而美國作為加拿大電力的主要客戶，安大略省省長也表示，若川普態度持續強硬，「我會笑著切斷他們的電力。」

綜合外媒報導，在美國總統川普（Donald Trump）宣布對墨西哥和加拿大輸美商品加徵關稅的數小時後，杜魯道（Justin Trudeau）表示，加拿大對價值300億加幣的美國進口商品課徵25%關稅，且立即生效。

杜魯道強調，若美國維持這些關稅，加拿大將於21天內對價值1250億加幣的其他美國進口商品徵25%關稅。

▲安大略省省長福特威脅切斷美國電力。（圖／路透）



此外，安大略省省長福特（Doug Ford）也強硬表示，威脅若美國關稅措施落實，將切斷對美國邊境州的電力輸出，「如果他們想試圖摧毀安大略，我會毫不猶豫地回應——包括切斷他們的電力，而且還會笑著做這件事，如果他們強硬對付我們，我們會加倍奉還。」

美國是加拿大電力的主要買家，除了德州之外，美國所有的電網都與加拿大的電網相互連接；其中，紐約州、密西根州和明尼蘇達州是安大略省電力的三大客戶。

根據加拿大能源監管機構（Canada Energy Regulator）數據，加拿大對美國的電力銷售收入達到創紀錄的58億加幣（約42.8億美元），其中以魁北克省和安大略省的出口量最高。

福特表示，加拿大會以「關稅對關稅、金額對金額」的方式回應美國的舉措，「各省當然有話語權，但聯邦政府才是主導者，而不管聯邦政府是誰，我們都會並肩作戰，這場關稅戰不是我挑起的，但我們一定會贏。」