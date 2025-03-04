　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「罷免一階32比0」引黨內抱怨黨中央　藍營美女發言人壓力大到哭了

▲▼國民黨發言人楊智伃今談到罷免落淚。（圖／翻攝自YouTube／大新聞大爆卦）

▲國民黨發言人楊智伃談到罷免落淚。（圖／翻攝自YouTube／大新聞大爆卦）

記者郭運興／台北報導

國民黨3日傳出至少32位藍委罷免案成功通過第一階段，不僅支持者憂心、前中廣董事長趙少康等藍營人士更公開喊話黨中央動起來。國民黨發言人楊智伃今（4日）談到此事聲淚俱下，她直言，現在給錢是犯法的，中央真的沒有錢、沒有資源，會落淚真的因為壓力太大了。同場來賓媒體人黃揚明怒批，一年有2億多政黨補助金，不要裝可憐，最需要負擔壓力的是黨主席朱立倫，黨主席在哪裡？罷免陳瑩跟伍麗華是誰點名的？現在第一階段沒過不用出來說個話嗎？

楊智伃於節目《大新聞大爆卦》談到大罷免支持者抱怨黨中央時，突然落淚，她表示，可以理解很多國民黨支持者、長輩對於目前民進黨執政有非常多不滿，朱立倫上任黨主席是將近3年前，當時一上任不到3個月就接了4大公投的案子，一上任就面對罷免跟補選，他們從來每有懈怠過一天。

楊智伃表示，基隆的罷免案謝國樑受到了很多的委屈，黨中央全力的支持，在二階段過了後，朱立倫主席直接到了基隆跟謝國樑說全力支持，更在2024年提出了最好的不分區立委名單，這屆立法委員很年輕，在國會為大家衝鋒陷陣，黨團跟黨中央面對的是民進黨的惡罷跟霸權，到現在好多委員壓力都好大，大家每天都很努力，自己真的很希望大家把罵國民黨的時間，多多的去檢視民進黨的所作所為。

楊智伃說，黨中央從來不是空城，你要馬兒跑，但馬兒沒有草，這些草怎麼來？國民黨中央很多年輕人，沒有了凌濤，還有楊智伃等這些勇敢面對青鳥的年輕人，不懂為什麼要把這麼認真的一群人詆毀成這樣。

楊智伃再說，罷免有很多的階段，國民黨也有基隆的經驗，如果真的黨中央對於這次前線的藍營年輕人沒有任何協助的話，第一個會站出來罵黨中央的會是他們這群人，但可以知道黨中央有跟他們保持密切聯繫，在該要掌握節奏時，黨中央會出手。

楊智伃強調，國民黨現在需要的是團結，委員需要的是大家一起加入罷免行動，民進黨的惡跟壞大家都知道、深受其苦，自己被出征霸凌，凌濤被造謠抹黑，國民黨哪個委員在一線沒有受到這樣的痛苦？大家都有，大家都很辛苦。

被問到「朱立倫主席動起來了嗎」，楊智伃表示，自己很想問所謂動起來是什麼意思？現在給錢是犯法的、給組織是不行的，中央真的沒有錢、沒有資源，她剛剛會落淚就是因為壓力真的太大，不是想要去罵所有支持藍營的人。

同場的來賓黃揚明則質疑，給錢怎麼會犯法？政黨自己出錢，去地方辦問政說明會，全部黨中央買單，這哪有違法，唯一可以收政治獻金的就是國民黨中央，現在講這個什麼話，一年有2億多的政黨補助金，再講說中央沒有資源阿，不要在那邊裝可憐。

黃揚明批評，最不需要負擔壓力的是楊智伃這群年輕人，最需要負擔壓力的是黨主席朱立倫，黨主席在哪裡？罷免陳瑩跟伍麗華是誰點名的？現在第一階段沒過不用出來說個話嗎？

楊智伃則回應，第一階段沒有過是大家都預料的事情，就代表這群罷免團體背後沒有組織，希望都是公民行動，而且民進黨掌握了中選會、罷藍團體很早就偷跑行動、而這些藍營的年輕人也沒有經驗。

談到「黨中央接下來會做什麼」，楊智伃表示，他們已經成立反罷免戰隊，昨天爆料了違法募款的人，接下來還是會繼續揭露惡罷行為背後的目的與不法的事情，禮拜四也會成立律師團，這些都是黨中央在做的，大家給的指教與建議，他們都很感謝，重點是現在是第一階段補件要過，自己剛剛哭只是覺得過程中黨中央已經盡力，可能真的不夠好，但會繼續努力，他們會認真聽進去大家的批評指教，化為力量，一起努力把補件完成。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 1 8225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國家警報響！16縣市大雨特報　大雷雨轟9地「防雷擊冰雹
王大陸涉殺人未遂！財經網美怒喊「不要再回來了好嗎」　網炸鍋
快訊／王大陸找人打司機！下手兇殘　經紀公司：了解中
快訊／10縣市大雨特報！下到晚上
獨／王大陸再涉刑案第二季沒了　《艾嘉食堂》製作人B2要他好好
快訊／陳文杰熱身賽受傷骨折！　本季提前報銷
快訊／王大陸涉「殺人未遂」移送　經紀人電話無人接聽
獨／王大陸涉「殺人未遂」　遭警方逮捕
機艙突大量濃煙！空姐打開行李櫃　發現行動電源起火

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「罷免一階32比0」引黨內抱怨黨中央　藍營美女發言人壓力大到哭了

美對等關稅政策有望延後？　卓榮泰：這會達到相當進展

TPOC民調／倒閣難撼動國會組成？　若重選過半民眾仍支持原人選

遭簡訊恐嚇「憂母受傷害」　陳亭妃堅強吐心聲：會勇敢前行

「罷免一階32比0是奇恥大辱」　鍾小平批黨中央沒動：恐有滅頂之災

喊話「罷免雙吳是在野團結大好時刻」　藍罷團：補件已能將近完成

罷12綠委連署都出包　林右昌：國民黨作弊後要搞補件有適法性問題

台積電加碼投資美國　趙怡翔：讓川普看見台灣落實公平夥伴決心

召委選舉柯建銘槓英系　莊瑞雄：我當然要抗議一下

現身力挺藍青年罷免吳沛憶　趙少康喊話黨中央給資源、否則等挨打

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

孫協志.夏宇童「穩交6年」結婚了　報喜：童協不再只是好朋友！

「罷免一階32比0」引黨內抱怨黨中央　藍營美女發言人壓力大到哭了

美對等關稅政策有望延後？　卓榮泰：這會達到相當進展

TPOC民調／倒閣難撼動國會組成？　若重選過半民眾仍支持原人選

遭簡訊恐嚇「憂母受傷害」　陳亭妃堅強吐心聲：會勇敢前行

「罷免一階32比0是奇恥大辱」　鍾小平批黨中央沒動：恐有滅頂之災

喊話「罷免雙吳是在野團結大好時刻」　藍罷團：補件已能將近完成

罷12綠委連署都出包　林右昌：國民黨作弊後要搞補件有適法性問題

台積電加碼投資美國　趙怡翔：讓川普看見台灣落實公平夥伴決心

召委選舉柯建銘槓英系　莊瑞雄：我當然要抗議一下

現身力挺藍青年罷免吳沛憶　趙少康喊話黨中央給資源、否則等挨打

錄影突指安心亞「全世界只能駕馭妳」　阿Ken作勢親嘴…全場驚：注意眼神

奉俊昊拍完《寄生上流》陷低潮「一度寫不出劇本」新作藏台灣靈感

火腿鬥士交流賽2天逾5萬人進場！兄弟球團啟動日職取經策略

曾沛慈驚吐健檢紅字「剛動完手術」：拿掉好幾顆！　老公全程守護

拒檢逃逸「拖行500米」害死派出所長！　狠心女毒蟲續押不禁見

洗澡總聞到「毒品味」！住1個月崩潰退租　一問傻了：毛骨悚然

日本未來天皇長大了！大學每天通勤3hrs上課　「主攻蜻蜓研究」

快訊／國家警報響！16縣市大雨特報　大雷雨轟9地「防雷擊冰雹」

不滿男子敬酒態度差！紅衣男撂人到他家按鈴...揪衣領賞巴掌

「明明知道不該，但還是戒不掉」！血型改不掉的壞習慣　B型總是衝動購物

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

政治熱門新聞

凌濤驚爆背著愛妻　私訊露鳥索色照

凌濤視訊露鳥「想看硬的呀？」　鹹濕對話曝

向葉老師、社會大眾致歉！　傅崐萁盼「紛擾一切到我為止、概括承受」

遭爆露鳥討色照　凌濤：一定告！

遭爆婚外傳色照　凌濤批邏輯不通：爛劇本

喊話賴清德守護「護國神山」　馬英九憂心：賣了一個台積電就夠了嗎？

國民黨喊志願役加薪2萬！國防部回應了

遭爆涉性騷視訊露鳥　凌濤斥抹黑：跟我互動有不舒服請直接申訴

台積電加碼在美投資　卓榮泰：壯大台灣是政府跟產業界共同立場

經長掛保證：最先進2奈米跟1.6奈米　明年不會到美國生產

傅崐萁被嗆「通匪」　喊話「錯的不是葉老師」

台積電加碼投資美國1000億美元　總統府承諾：最先進製程留在台灣

凌濤遭爆私訊露鳥索色照　國民黨批民進黨下三濫

台積電加碼投資美國　葛如鈞曝隱憂：台灣恐成「無用之地」

更多熱門

相關新聞

「罷免一階32比0是奇恥大辱」　鍾小平批黨中央沒動：恐有滅頂之災

「罷免一階32比0是奇恥大辱」　鍾小平批黨中央沒動：恐有滅頂之災

國民黨3日傳出至少32位藍委罷免案成功通過第一階段，而青年軍發起的罷免綠委行動卻是0位成案，因此前中廣董事長趙少康今（4日）特別率領多位藍營民代前往罷免吳沛憶連署站聲援。出席的國民黨台北市議員鍾小平則表示，自己很早就預告，第一階段會很慘，果然受傷很重，32比0對國民黨來講是奇恥大辱，這個面子要扳回來，自己建議黨中央至少雙北跟宜蘭二階段要連署成功，不然黨會有滅頂之災。

喊話「罷免雙吳是在野團結大好時刻」　藍罷團：補件已能將近完成

喊話「罷免雙吳是在野團結大好時刻」　藍罷團：補件已能將近完成

召委選舉柯建銘槓英系　莊瑞雄：我當然要抗議一下

召委選舉柯建銘槓英系　莊瑞雄：我當然要抗議一下

現身力挺藍青年罷免吳沛憶　趙少康喊話黨中央給資源、否則等挨打

現身力挺藍青年罷免吳沛憶　趙少康喊話黨中央給資源、否則等挨打

凌濤被爆露鳥怒嗆綠派系操作　正國會不忍了要告：以證清白

凌濤被爆露鳥怒嗆綠派系操作　正國會不忍了要告：以證清白

關鍵字：

大罷免趙少康楊智伃黨中央國民黨民進黨黃揚明

讀者迴響

熱門新聞

陰唇留前男友冰箱被丟！

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答了

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

消防員穿消防衣日本滑雪　還沒上班先處分

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」

即／川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

更多

最夯影音

更多

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面