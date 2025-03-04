「罷免一階32比0」引黨內抱怨黨中央　藍營美女發言人壓力大到哭了

▲國民黨發言人楊智伃談到罷免落淚。（圖／翻攝自YouTube／大新聞大爆卦）

記者郭運興／台北報導

國民黨3日傳出至少32位藍委罷免案成功通過第一階段，不僅支持者憂心、前中廣董事長趙少康等藍營人士更公開喊話黨中央動起來。國民黨發言人楊智伃今（4日）談到此事聲淚俱下，她直言，現在給錢是犯法的，中央真的沒有錢、沒有資源，會落淚真的因為壓力太大了。同場來賓媒體人黃揚明怒批，一年有2億多政黨補助金，不要裝可憐，最需要負擔壓力的是黨主席朱立倫，黨主席在哪裡？罷免陳瑩跟伍麗華是誰點名的？現在第一階段沒過不用出來說個話嗎？

楊智伃於節目《大新聞大爆卦》談到大罷免支持者抱怨黨中央時，突然落淚，她表示，可以理解很多國民黨支持者、長輩對於目前民進黨執政有非常多不滿，朱立倫上任黨主席是將近3年前，當時一上任不到3個月就接了4大公投的案子，一上任就面對罷免跟補選，他們從來每有懈怠過一天。

楊智伃表示，基隆的罷免案謝國樑受到了很多的委屈，黨中央全力的支持，在二階段過了後，朱立倫主席直接到了基隆跟謝國樑說全力支持，更在2024年提出了最好的不分區立委名單，這屆立法委員很年輕，在國會為大家衝鋒陷陣，黨團跟黨中央面對的是民進黨的惡罷跟霸權，到現在好多委員壓力都好大，大家每天都很努力，自己真的很希望大家把罵國民黨的時間，多多的去檢視民進黨的所作所為。

楊智伃說，黨中央從來不是空城，你要馬兒跑，但馬兒沒有草，這些草怎麼來？國民黨中央很多年輕人，沒有了凌濤，還有楊智伃等這些勇敢面對青鳥的年輕人，不懂為什麼要把這麼認真的一群人詆毀成這樣。

楊智伃再說，罷免有很多的階段，國民黨也有基隆的經驗，如果真的黨中央對於這次前線的藍營年輕人沒有任何協助的話，第一個會站出來罵黨中央的會是他們這群人，但可以知道黨中央有跟他們保持密切聯繫，在該要掌握節奏時，黨中央會出手。

楊智伃強調，國民黨現在需要的是團結，委員需要的是大家一起加入罷免行動，民進黨的惡跟壞大家都知道、深受其苦，自己被出征霸凌，凌濤被造謠抹黑，國民黨哪個委員在一線沒有受到這樣的痛苦？大家都有，大家都很辛苦。

被問到「朱立倫主席動起來了嗎」，楊智伃表示，自己很想問所謂動起來是什麼意思？現在給錢是犯法的、給組織是不行的，中央真的沒有錢、沒有資源，她剛剛會落淚就是因為壓力真的太大，不是想要去罵所有支持藍營的人。

同場的來賓黃揚明則質疑，給錢怎麼會犯法？政黨自己出錢，去地方辦問政說明會，全部黨中央買單，這哪有違法，唯一可以收政治獻金的就是國民黨中央，現在講這個什麼話，一年有2億多的政黨補助金，再講說中央沒有資源阿，不要在那邊裝可憐。

黃揚明批評，最不需要負擔壓力的是楊智伃這群年輕人，最需要負擔壓力的是黨主席朱立倫，黨主席在哪裡？罷免陳瑩跟伍麗華是誰點名的？現在第一階段沒過不用出來說個話嗎？

楊智伃則回應，第一階段沒有過是大家都預料的事情，就代表這群罷免團體背後沒有組織，希望都是公民行動，而且民進黨掌握了中選會、罷藍團體很早就偷跑行動、而這些藍營的年輕人也沒有經驗。

談到「黨中央接下來會做什麼」，楊智伃表示，他們已經成立反罷免戰隊，昨天爆料了違法募款的人，接下來還是會繼續揭露惡罷行為背後的目的與不法的事情，禮拜四也會成立律師團，這些都是黨中央在做的，大家給的指教與建議，他們都很感謝，重點是現在是第一階段補件要過，自己剛剛哭只是覺得過程中黨中央已經盡力，可能真的不夠好，但會繼續努力，他們會認真聽進去大家的批評指教，化為力量，一起努力把補件完成。