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《猛毒》現身？車廂天花板「黑汁狂滴」乘客看傻　北捷說明了

▲北捷車廂滴落黑色液體。（圖／翻攝自Threads）

▲北捷車廂滴落黑色液體。（圖／翻攝自Threads）

記者閔文昱／綜合報導

受到鋒面影響，雙北自3日入夜後下起大雷雨，雨勢之大就連北捷車廂內都受到影響。有民眾拍下畫面，捷運車廂天花板不斷滴落黑色液體，地板上逐漸形成一灘黑水，液體顏色酷似電影《猛毒》中的外星生命體角色，引發討論。對此，台北捷運公司今（4日）也做出說明了。

一名網友3日在社交平台Threads上發布影片，一班往往淡水方向的捷運天花板，不知什麼原因滲出黑色液體，隨後更不斷滴落在地板上，所幸當時車廂人潮不多，沒有波及到任何乘客，不過誇張情況也讓原PO傻眼直呼「呃…不可能搭捷運回家搭一搭流東西下來吧…猛毒的顏色？」

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畫面曝光後，不少網友紛紛笑稱，「哇共生體，只要能好好利用你就能跟鬼一樣」、「電影宣傳手法嗎」、「還好沒人站在那邊不然應該會哭」、「通常電影演到這邊，那節車廂已經被毀了」、「猛毒在車廂上方打架」、「我真的以為要演屍速列車台北篇」、「這個畫面...我在電影曾經看過」。

對此，台北捷運公司回應，經調查，黑色液體的來源是列車空調冷媒管路外包覆的黑色保溫泡棉，由於昨晚的瞬間大雨導致空氣潮濕，冷凝水增加，保溫泡棉產生的碎屑堵住了空調冷凝水排水孔，這些黑色泡棉碎屑隨著凝結水透過天花板縫隙滴落至車廂地板。

目前受影響的列車已送回廠檢修，並更換了保溫泡棉。北捷公司強調，每日電聯車出車前，均會比照防疫標準使用漂白水加強車廂座椅、靠背、欄杆、把手與屏風、地板、車間通道等旅客常接觸的地方進行清潔消毒作業，經檢查合格後才能上線，此次事件是因瞬間大雨導致的個案，過去幾乎未曾發生過類似事件。

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