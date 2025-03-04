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雙北狂下大顆冰雹　氣象署點出3特殊：不在熟知的夏季

▲雙北降下冰雹。（圖／林北鋒授權提供）

▲雙北降下冰雹。（圖／林北鋒授權提供）

記者李姿慧／台北報導

鋒面過境，今（4日）凌晨雙北罕見下起冰雹，且春雷乍響，吵醒不少民眾，更詫異「冰雹跟便利商店買的冰塊一樣大」。氣象署指出，冰雹較常出現在夏季午後熱對流，今雙北下冰雹較特殊處為發生在夜晚，且發生在春天，而非熟知的夏季，地點也在不常發生的台北。

鋒面過境，今天凌晨有「颮線」帶來劇烈降雨，雙北更出現冰雹。氣象署預報員官欣平表示，颮線是密集對流系統組成一條結構線狀，昨晚6點到7點從大陸移出，影響到台灣本島時間為今天凌晨0時。

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颮線位於台灣海峽組織時，雙北觀測到冰雹現象，鋒面前緣大氣非常不穩定，底層大氣偏暖，鋒面帶來高層偏冷空氣，加重大氣不穩定。鋒面前緣包含台北地區上升氣流強烈，就出現冰雹，颮線明顯通過北台灣時間點為凌晨2點到4點，其中3點台北地區有一波很顯著雷電現象發生。

官欣平指出，冰雹跟雨滴不同，大氣條件許可下，小冰晶經上升氣流不斷往上，慢慢往下會融化，但因上升下降對流劇烈，小冰晶沒融完又上升結冰，會出現半徑比較大的冰塊結構，冰雹受重量影響突破浮力往下掉，固體往下重力加速度掉到地面上影響可觀，人車被冰雹砸到多少會有損傷，脆弱的經濟作物包括草莓等影響大，會造成傷害。

官欣平說明，劇烈對流發生冰雹會在夏天較密集發生，冬天也會有，但比較少一些，昨晚到清晨的冰雹為鋒面前緣不穩定造成劇烈對流所產生的。

官欣平表示，這次冰雹大小沒有突破紀錄，但比較特別處，是發生在夜晚，且發生春天，而並不是熟知的夏天午後熱對流，且出現在北部，畢竟在台北並不是每年都有冰雹發生。

至於後續是否還有冰雹，官欣平表示，後續降雨周三為華南雲雨為主，鋒面通過影響今明兩天，劇烈對流則以今明兩天為主，後續冷空氣南下，鋒面過後，出現劇烈雷電冰雹會減少，周三到周五將從雷電現象變成普通降雨。

針對部分民眾感受到春雷聲特大，官欣平指出，打雷是大氣放電現象，過往夏天比較會發生較密集雷電現象，昨天大氣對流不穩定，造成大範圍且時間比較長的雷電現象昨天颮線移入，造成時間比較長的劇烈降雨，因為比較密集，感受上打雷很大聲且持續久。

春雷也是雷電現象，從和緩穩定的冬季天氣到春季偏暖，冷跟熱劇烈交替造成大氣不穩定增加，春雷代表春天到來，鋒面則出現伴隨劇烈降雨。

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