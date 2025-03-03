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連假衝SPA店「遇爆乳越南嫩妹」　男爽翻結局卻哭了：超慘

▲▼性感、女人、胸部、性愛、做愛、上床。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友連假到南部玩，跟朋友去到一間半套店體驗，當時服務他的是20多歲的越南嫩妹，對方不僅聽話，身上的爆乳裝更炸出壯觀渾圓，怎料後續發展讓他超尷尬，不禁淚嘆「好慘！」

網友今在Dcard發文提到，昨天到南部玩，朋友帶他去一間SPA按摩店，讓他體驗一下快樂生活，「幫我按的是一個20幾歲的越南妹妹，穿低胸爆乳裝，真的很壯觀，一開始很正常的精油按摩，按得挺好的，跟我在北部越式洗頭按得差不多，接著全身拿毛巾熱敷完，就開始辦正事了。」

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他表示，妹妹很聽話，目測D-E罩杯，觸感軟軟的，不過深層處好像有捏到微硬的東西，「視覺、觸覺都沒有任何不OK的地方，100分，過程中妹妹就是努力幫我，本來想摸下面，結果發現有衛生棉，瞬間不敢亂摸了，後來不知道怎麼回事，妹妹換了各種手勢，弄了20分鐘很舒服，但就是沒有想出來的感覺。」

▲▼按摩。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

眼看他遲遲沒有反應，妹妹開始假聲吟，也無奈透露自己的手好痠，最後更投降，軟聲說道「哥哥我真的不行了，去洗澡吧！」

原PO不禁苦笑道，「我只好難過地洗洗離開了，不知道是不是妹妹有點愧疚，最後是找另一個也蠻好看的女生帶我離開，而她直接神隱了，最後還是回家自己弄出來...比較實在。」

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