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鋒面強對流壓境！凌晨恐有「颮線」強風雨猛灌　北市災防辦戒備

▲台北市預警：鋒面接近，4日凌晨恐有颮線系統伴隨強降雨及強陣風。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市預警，4日凌晨恐有颮線系統伴隨強降雨及強陣風。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（3日）白天隨著鋒面接近，各地雲量明顯增加，中部以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。中央氣象署的預報，3日晚間全台將受到鋒面影響，天氣變得濕冷有雨，特別在明（4日）凌晨，北部地區將面臨局部劇烈對流的威脅。對此，台北市政府也發布天氣預警，提醒4日凌晨恐有颮線形成，民眾務必注意即將來臨的天氣變化。

氣象署指出，由於鋒面接近，北市在4日凌晨可能形成颮線系統，引發對流性強降雨和6級以上的強陣風。前中央氣象局長鄭明典也在社交媒體上強調，季節性強對流系統回歸，並附上色調強化的紅外線衛星雲圖，顯示高雲區塊的形成，進一步證實了颮線系統的可能性。

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（圖／氣象署）

▲鄭明典說，這是色調強化紅外線衛星雲圖，紫色用來強調高雲，而這種接近橢圓形的紫色區塊，就是暖季的強對流系統。（圖／翻攝鄭明典臉書）

為此，台北市災害防救辦公室提醒，4日凌晨至一整天的天氣將非常不穩定，颮線系統可能帶來強降雨和強陣風，災害防救辦公室已經通報相關局處加強整備作業，呼籲晚歸及夜間工作的民眾注意最新的氣象資訊，確保自身安全。

氣象署預估，今晚至明天隨著鋒面逐漸影響，各地降雨轉趨明顯，轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態，在中部以北、東北部及東部地區降雨範圍大且有局部大雨發生的機率，請留意可能伴隨短時強降雨及強陣風等較劇烈的天氣現象，外出活動留意安全並攜帶雨具備用。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫方面，各地低溫普遍約19至22度，白天南部及東南部高溫約28至30度，其他地區高溫略降，北部及東北部約22至24度，中部及東部約25至27度；澎湖18至23度、金門15至21度，馬祖10至14度。

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