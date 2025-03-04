520愛在雲林共築未來　30對新人集團婚禮結良緣

▲同時縣府邀集近40家在地婚禮產業企業設計，一同為30對新人祝福，提供新人專屬優惠，也希望透過此次活動，串聯並蓬勃結婚相關產業，間接鼓勵民眾返鄉並留在雲林發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府為鼓勵年輕朋友結婚生子，體驗不一樣的人生風景，以「愛在雲林共築未來」為主題於三好國際酒店舉辦第二屆集團婚禮，5月20日將打造甜蜜夢幻場景，給新人一場完美浪漫的婚禮。 今（4）日舉行「2025雲林縣集團結婚」記者會，縣長張麗善邀請有情人把握機會，為自己留下浪漫難忘的回憶。

縣長張麗善表示，現在的青年朋友多工作忙碌又壓力大，常常延宕了結婚大事，雲林縣政府近幾年來，搭起友誼的橋樑，由人事處及民政處舉辦多次未婚聯誼活動，也頗具成效並獲得續辦集團婚禮的迴響。同時縣府邀集近40家在地婚禮產業企業設計，一同為30對新人祝福，提供新人專屬優惠，也希望透過此次活動，串聯並蓬勃結婚相關產業，間接鼓勵民眾返鄉並留在雲林發展。

民政處表示，此次集團婚禮自即日起開放報名，報名資格年滿18歲以上即將結婚或於本活動日前1年內結婚之中華民國國民(2024年05月20日以後登記者)。未滿18歲者，不予受理，報名者一方需設籍於雲林縣或雲林縣就業民眾或雲林縣各公家機關員工(公司、機關需提供書面在職證明)，曾參加本府辦理的未婚聯誼之報名者優先錄取。

民政處說明，此次集團婚禮採取線上報名方式，3月4日起，限額30對，歡迎雲林的準新人們快來報名最浪漫的集團婚禮，2025雲林縣集團結婚報名網址：https://forms.gle/CEckdpUAj2WiCFzK6

▲為鼓勵年輕朋友結婚生子，體驗不一樣的人生風景，雲林縣政府將於今年5月20日舉辦第二屆集團婚禮。（圖／記者游瓊華翻攝）