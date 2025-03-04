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國1轎車遭撞「右邊全爛」2人拋飛！拖板車噴對向　司機驚恐還原

▲▼國道一號372K車禍。（圖／記者吳世龍攝）

▲國道一號372K北向發生嚴重車禍。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

國道1號北上372公里處，今(4日)下午發生嚴重事故，導致一部轎車駕駛、3名乘客重傷，其中2人遭拋飛躺在車道上。肇事司機表示，當時轎車超他車，他反應不及就撞上了。

這起事故發生在下午3點多，警消獲報，國道1號北向372.8公里處發生車禍，消防隊出動11車26人前往救援，到場時，發現有2名男子倒臥在北向車道上，1名男子、1名女子受傷困在轎車內；而南下車道則有1名拖板車司機受傷。

▲國道一號五甲段發生嚴重車禍。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼轎車車上有2人被拋飛車外，大車則車頭車身分離，司機受驚嚇送醫。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼國道一號372K車禍，拖板車司機送醫。（圖／記者吳世龍攝）

救護人員現場進行急救處置，其中1名男子沒有呼吸心跳，另1名男子左大腿骨折、1男1女肢體擦傷，1名男子胸部疼痛，均被送往醫院救治。

初步了解，當時轎車和拖板車都行駛在北上車道，不明原因發生追撞，導致轎車被嚴重撞擊，右側車身全毀，輪框、車殼散落一地，車內的行李箱也噴飛在外，提把還黏有越捷航空的行李條，外廂上則寫著疑似越南文的字體，疑似有乘客剛從小港機場入境。現場人員則指出，轎車女乘客疑似為外籍人士，被發現時頭破血流、驚魂未定。

▲▼國道一號372K車禍。（圖／記者吳世龍攝）

▲車道散落行李箱，提把還貼有行李條，疑似剛入境。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼國道一號372K車禍。（圖／記者吳世龍攝）

▲拖板車車頭從北上被甩到南下車道。（圖／記者吳世龍攝）

而拖板車衝撞後，車身和車體分離，車體、附載的鋼筋散落在車道上，車身則被甩到南下車道，駕駛被發現時，呆坐在位置上，看似受了不小驚嚇。

貨運公司老闆表示，肇事司機當時載鋼筋要送往台中，才剛上國道不久就發生事故，司機說，轎車當時超他車，他來不及反應就撞上了。

目前警方仍在現場釐清事故原因，現中山四路、漁港路匝道口封閉中，僅剩外側輔助車道可通行，後方車流回堵至少6公里。

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