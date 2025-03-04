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國道死亡車禍86%因分心疲勞駕駛　未繫安全帶占4成

▲▼2月18日國道1號北向168公里發生車禍，車上2人疑似未繫安全帶而拋飛出車外死亡。（圖／高公局提供）

▲2月18日國道1號北向168公里發生車禍，車上2人疑似未繫安全帶而拋飛出車外死亡。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國道去(113)年發生70起死亡車禍，其中有20件未繫安全帶釀20死，今年更已發生7件死亡事故，有6件、約86%皆為分心疲勞駕駛，3件則是未繫安全帶導致4死，占了43%。高公局疾呼，行駛國道車內人員務必繫妥安全帶。

根據高公局統計，113年國道共發生70件死亡事故，肇因為分心疲勞駕駛有26件，造成31死；進一步分析，有20件屬未繫安全帶致死事故，造成20死。此外，今年截至2月18日則已發生7件死亡事故，肇因為分心疲勞駕駛有6件，造成8死；其中有3件屬未繫安全帶致死事故，造成4死。

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高公局表示，國道死亡事故肇因最多為恍神、分心及疲勞駕駛等，另車輛發生碰撞時，車內人員若未正確繫妥安全帶，即可能因為強大的慣性力被甩出車外或向前衝撞，導致嚴重傷亡，例如2月18日17時26分國道1號北向168公里處發生7輛小客車追撞事故，其中1小客車翻覆，車上2人疑似未繫安全帶而拋飛出車外死亡。

高公局指出，國道車速較快，一旦分心或疲勞駕駛，恐發生自撞事故，除影響後方車流續進外，亦可能引起二次事故。

另車內人員若未繫妥安全帶，發生碰撞時極有可能被拋飛摔地，或再遭其他車輛撞擊而造成死亡事故，呼籲上路後不論駕駛或前後座乘客都要繫妥安全帶，兒童也要依規定乘坐專用座椅並使用安全帶，行駛中務必保持專注，勿分心及疲勞駕駛。

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