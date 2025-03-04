南霸天出手！高雄「最美魚市場」3度復活　一幻拉麵、東京BBQ進駐

▲鼓山魚市場歷經2度休館改裝，改換漢來接手後，22日將開幕。（圖／趙建銘建築師提供）

記者許宥孺／高雄報導

有高雄「最美魚市場」之稱的鼓山魚市場，2022年10月風光開幕後一度爆紅，但熱潮一過後，遊客大幅減退，歷經2度停業並改由南霸天漢神接手，22日將正式開幕。業者透露，以打造旅遊、約會勝地為目標，引進15家餐飲品牌，包括一幻拉麵、31冰淇淋，以及首度登陸海外的東京台場「JAPAN燒烤」。

鼓山魚市場開幕後，以停車不便為人所詬病，當時經營團隊一度暫停營業進行櫃位改裝，調整為複合式商場，並強調高雄夜經濟，主打景觀咖啡、精釀啤酒、漁獲和燒烤，不過觀光人潮未減起色，於2024年9月1日停止營業。

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▲▼鼓山魚市場3度復活，目標打造新約會勝地、旅遊休憩場域。（示意圖／漢來物業提供）

新營運團隊為國揚集團旗下漢來國際物業管理公司，聯合集團關係企業，委託由佑神公司主導商場規劃、招商及營運，商場將命名為「新濱町海洋廚房」。南野雄介總經理表示，期盼新濱町海洋廚房的營運，能為鼓山旗津一帶高流量的國內外觀光人潮互相引流，注入新的活力，商場預定於3月22日正式開幕。

業者表示，商場規劃特色造景及搭配夕陽景緻，打造旅遊新亮點及約會勝地，加上鄰近西子灣、駁二藝術特區及棧貳庫等景點，將提供觀光客、市民耳目一新的休憩場域。

▲一幻拉麵曾進駐高雄承億酒店，撤出後，又重新進駐新濱町海洋廚房。（資料圖／記者許宥孺攝）

雖目前尚未公開全部品牌，不過目前已知在日本東京台場經營燒烤場「THE BBQ BEACH in AQUA CITY ODAIBA」的株式会社タイシステム（TAISYSTEM），即將以「JAPAN燒烤」品牌首次登陸海外。另外還有全台首家來自東京的人氣咖哩飯品牌日本日乃屋咖哩、南部獨家來自北海道札幌的一幻拉麵，31冰淇淋、 CREMIA 北海道冰淇淋之神、大手前鐵板燒、BOBO TEA，以及海景酒吧、特色小吃等共15家餐飲品牌。

原鼓山魚市場於昭和時代位處新濱町二丁目10番地，為高雄第一個現代化街區，曾見證鼓山區漁業多年榮景，業者表示，為連結在地歷史特色，故取名為「新濱町海洋廚房」，象徵位於廣闊海洋旁，以匯聚多元的特色餐飲型態呈現的美食據點。