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保時捷闖紅燈失控！追撞前車一秒起火　司機受困狂敲車窗燒成焦屍

▲▼新加坡一輛保時捷發生車禍後起火，司機受困車內被活活燒死。（圖／翻攝自Facebook）

▲新加坡一輛保時捷發生車禍後起火，司機受困車內被活活燒死。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

新加坡3月2日發生了一起嚴重車禍，一輛保時捷疑似闖紅燈後失控，高速追撞前方車輛，導致對方車尾嚴重受損，後座乘客受傷；而保時捷的車主則受困在起火車輛內，不斷敲窗求救，但因火勢迅速蔓延，最終不幸罹難。

綜合外媒報導，這起意外發生於3月2日下午約1時40分。行車記錄器畫面顯示，肇事的保時捷疑似曾在事發前於立達路闖紅燈，險些釀禍。不久後，這輛跑車在大道上高速行駛，最終撞上前方車輛，導致對方後座嚴重變形，坐在後座的2名乘客僥倖逃過一劫。

事後，2人驚魂未定地表示，「車禍發生當下一切都來得太快了，我們根本沒來得及弄清發生什麼事，只知道打不開後座車門。我們擔心車子會爆炸，於是迅速地爬到前座逃生。」然而，保時捷的司機卻沒有2人這麼幸運，因為保時捷在發生碰撞後，很快就燃起了熊熊烈火，導致乘坐在駕駛座的司機難以脫逃。

報導稱，被撞車輛的司機及另一名路人見狀，連忙走向保時捷嘗試營救受困駕駛。不過，由於現場的火勢實在太大，2人難以靠近，只能眼睜睜地看著保時捷司機受困車內，不斷猛烈敲打車窗，並聲嘶力竭地求救，最終被大火吞噬。

據了解，死者是一名30多歲男子，經營家族冷凍食品批發業。當局成功撲滅火勢後，發現其遺體已嚴重燒焦，預計需進行DNA檢測才得以確認身分。目前，警方仍在進一步調查事故發生的原因。新加坡保時捷官網顯示，這輛失事的911 Carrera基本款售價約為57萬新幣（約新台幣1395萬元）。

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