終結放榜新聞！高雄女中校長宣示：未來不再公布學測成績

▲高雄女中今年學測成績無人滿級分。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

學測成績日前出爐，但高雄女中今年罕見無人滿級分，引發討論。雄女校長鄭文儀今(4日)強調，學測成績並非最後結果，他仍肯定學生的表現，未來學校也不會再對外公布放榜成績。

立委范雲、學生團體EdYouth台灣一滴優教育協會、雄中、雄女學生今日召開記者會，呼籲教育補檢討大學考招制度、消彌升學主義，盼各校拒絕公布放榜成績，理解學生挑戰。

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事實上，過去高雄女中學生就曾發起終結放榜成績連署活動，希望「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」，雄女校方就率先響應，雄中也跟進，隨後台北建國中學、北一女中也配合不再公布放榜成績，不讓社會大眾以成績排名檢視學生。

▲雄女未來不再發布放榜成績。（圖／記者許宥孺攝）

今年有媒體問及學測成績，雄中、雄女配合公布後，新聞標題出現「雄女掛蛋」，引發家長、學生討論。雄女校長鄭文儀今天表示，先前各校就有協議不再主動發布，是有記者詢問後才公布，但實際上成績還會有第二階段申請，要看學生在校表現、學習歷程，並不是像聯考分數排序後就錄取大學。

鄭文儀認為，學測成績只是學習過程中的部分成績，而非全部的表現，報紙刊登出來，學生的心情可想而知，但以雄女來說，今年學生表現仍非常傑出，學校下一步是持續帶領同學掌握成績優勢，好好申請她們心中的理想校系。

鄭文儀強調，未來學校不會再對外公布放榜成績，像雙北區多年已不再發布，也不影響學生的學習努力，因此不需要發布成績單搶新聞版面，學生的心情也不會受波動。