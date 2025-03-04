「國道最擠路段」一天27萬輛次　車最多交流道是國1林口

▲高公局公布國道最熱門路段和交流道。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國道最熱門路段和交流道出爐，根據高公局統計，去年國道交通量最高路段為國1五股至高公局，平均每天超過27萬輛次；車最多的交流道則是國1林口交流道，平均每天有超過17萬輛進出。

去(113)年國道交通量受颱風停班停課影響，交通量下滑，根據高公局統計，113年國道延車公里為35,302百萬車公里，相較於112年略微下降，若扣除颱風造成約10日之影響，則仍呈現上升趨勢。

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高公局也公布國道最熱門路段，去年交通量最高路段為國1五股至高公局路段，平均每日雙向交通量超過27萬輛次，第 2、3名則為國1鼎金系統至高雄及國3土城至樹林路段，分別約為每日22萬及21萬輛次。

▲▼國道交通量排行。（圖／高公局提供）

此外，進出旅次量最高的交流道為國1林口交流道，平均每日逾17萬筆進出旅次，第2、3名則為國1(國2)機場系統交流道及國1桃園交流道，每日進出旅次量各約17萬及15萬筆。

旅次量最高的起迄對為國1北向高雄九如路至鼎金系統5公里，平均每日約1.8萬筆旅次，第2、3名則為國1南向鼎金系統至高雄5公里，以及國1南向五股至林口8公里，分別約為1.7萬及1.6萬筆旅次。

▲國道旅次統計。（圖／高公局提供）

高公局也統計，去年大貨車、聯結車比例最高的路段，為國1南向漁港路至高雄端路段，重車比例約為54%，第2、3名則為國1北向高雄端至五甲系統及國3南向後龍至通霄路段，重車比例分別約為44%及28%。

高公局提醒，用路人行駛國道時，須特別注意行車狀況，在交通量大或重車比例高的路段，要留意防禦駕念，預留更多空間及時間以確保行車安全，注意大型車視野死角，勿隨意插入大型車車陣中；進出交流道依序排隊勿插隊、勿任意變換車道、勿跨越槽化線且錯過交流道時勿倒車。