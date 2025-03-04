清明連假「南下7成集中上午」　高公局公布好走時段

▲清明4天連假南下高峰近7成車集中上午出發。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今(114)年清明有4天連假，高公局預判連假首兩天為南下高峰，近7成會在上午出發，連假後兩天為北上尖峰，下午出發比例約54%，高公局也公布好走時段，南下建議上午5點前或中午後出發，北上建議中午前提早上國道。

高公局表示，經檢視歷年清明節連假國道交通狀況，並透過AI科技、交通量旅次大數據分析，預估清明連假首兩日為南向尖峰時段，以上午出發比例佔69.9%最高，末兩日為北向尖峰時段，則以下午出發比例約54.0%最高；此外，清明節連假屬民俗性連假，交通需求掃墓返鄉旅次約44.0%，旅遊旅次38.0%。

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高公局指出，考量清明連假國道交通需求增加，尖峰時段將車多壅塞，呼籲用路人於連假期間多搭乘公共運輸。如用路人仍須自行開車，建議多利用台1、台3、台9、台61、台63、台74等替代道路行駛。

此外，高公局也公布好走時段，其中西部國道部分，4月3日、4日，南向用路人建議早上5時前或中午12時後出發；4月5日、6日，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。國5部分，4月3日、4日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；4月5日、6日，北向用路人建議上午9時前出發。

清明連假期間，高公局也規劃實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施，其中匝道封閉部分，假期前2個周六包括3月22日及29日的5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；4月3日0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

4月4日5至12時則封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；4月5日及6日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。