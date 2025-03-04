大型重機爭取上國道　高公局3月啟動民調「下半年公布」

▲大型重機爭取上國道，遭警方攔查。（資料圖／國道警方提供）

記者李姿慧／台北報導

大型重機爭取上國道，數度上街頭，高公局過去曾做過11次民調，皆超過6成民眾反對大型重機上國道，高公局今(4日)宣布，為瞭解社會大眾對開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路意向，3月將啟動第12次民意調查，下半年公布，另高公局也已啟動對大型重機行駛行為檢核，結果年底出爐，將作為是否開放評估依據。

過去11次民調仍有6成反對開放，高公局長趙興華表示，今年3月將辦理2025年民調，也是第12次民調，民意調查結果將於今年下半年公布，此外，高公局也已針對大型重機行駛行為啟動檢核，自去年11月到今年11月止，結果今年年底出爐，屆時將視民調和檢核結果評估重機上國道可行性。

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目前國道仍未有路段公告開放550c.c大型重機上國道，高公局表示，民國100年11月23日「道路交通管理處罰條例」第92條修正後，550c.c.以上大型重型機車得依交通部公告規定之路段及時段行駛高速公路。

不過其中附帶決議二強調社會各界對於開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路，存有安全之疑慮，請交通部應在安全性及風險有效控管原則下，分階段規劃可開放之路段及時段。之後交通部除蒐集地方政府意見外，亦請高公局辦理民意調查，持續瞭解一般大眾對開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路之看法。

高公局表示，114年度民意調查預計於3月份啟動，民調公司撥通電話後將先說明「您好！這裡是ＯＯＯ民調公司，不好意思耽誤您一點點時間，我們正接受交通部高速公路局委託，進行一項電話訪問，想瞭解民眾對開放550c.c.以上大型重型機車行駛國道高速公路的一些看法」。接到電話的民眾可放心且盡情表達對於開放大型重型機車行駛高速公路之意見。

高公局指出，本次民調僅會蒐集受訪者性別、年齡層、教育程度及居住地區等背景資料做為分析使用，不會詢問其他敏感個資，請民眾安心受訪。