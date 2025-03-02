返鄉車潮湧現多路段塞爆　國1砂石車翻覆回堵3公里

▲國1南向180公里處砂石車翻車，砂石散落占用內2線車道。（圖／高公局提供）



生活中心／台北報導

今天是和平紀念日連續假期收假日，下午西部國道北返車潮湧現，截至17時，國道交通量為71.7百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，仍在預期範圍，不過下午國道發生多起事故占用車道造成回堵。

高公局表示，今天國道壅塞路段包括國1北向頭份至湖口、大雅系統至台中系統、北斗至員林；國3北向關西至大溪、後龍至竹南、竹山至名間；國5北向宜蘭至坪林；國6東草屯至霧峰系統，其餘路段均能維持行車大致正常。

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高公局統計至17時，國道交通量為71.7百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局提醒，下午13時45分於國1南向180公里處發生1砂石車翻車事故，占用內2線車道，散落物仍在處理中，造成後方車流回堵3公里，建議用路人改道行駛。

另外，16時19分於國1北向143.8公里處發生1輛小客車撞護欄事故，占用外線車道，於下午16時53分排除，造成後方車流回堵4公里；16時24分於國1南向302.5公里處發生1輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用外2線車道，下午16時46分排除，造成後方車流回堵7公里。

▲國1北向143.8公里處小客車撞護欄，造成後方車流回堵4公里。（圖／高公局提供）