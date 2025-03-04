凌濤被爆私訊露鳥反控「民進黨招式」　綠：別一再轉移焦點

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／攝影中心攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤今（4日）被爆涉性騷擾、對婚姻不忠，還傳私密影像給他人、向對方索色照等。凌濤今出面駁斥，指周刊故事皆為捏造、爛劇本，這種內容還有社會大眾看不清是民進黨側翼的捏造手法？國民黨則回應，凌濤多次檢驗民進黨政府弊案、直指痛點，民進黨欲除之而後快。對此，民進黨稍早回應，請國民黨不要胡亂指控，政治人物應對自己的言行負責、謹守分際，而非一再轉移焦點。

凌濤今出面駁斥，指周刊故事皆為捏造、爛劇本，「看起來鏡周刊捏造的內容對話很愉快，結果8年後變成不愉快，只因為我打了曹興誠、支持BNT疫苗？這根本天方夜譚邏輯不成立」整個鏡周刊的故事是捏造的，「我也歡迎，這個F先生就直接站出來具名，不要匿名還說在國外，這什麼樣的爛劇本？」

國民黨則回應，這段時間凌濤多次檢驗民進黨政府弊案、直指痛點，民進黨欲除之而後快，才意圖與特定媒體配合，半年內2度以周刊封面潑髒水、毀人名譽方式，打擊政敵，在台灣政壇內製造寒蟬效應，遂行其不義之政治目的。

對於藍營指控，民進黨回應，新聞報導完全沒有提到民進黨三個字，請國民黨不要胡亂指控，政治人物應對自己的言行負責、謹守分際，而非一再轉移焦點、推諉卸責。

