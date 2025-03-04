自嘲「跟外星人開房間也會被寫」　凌濤嗆：檢驗民進黨雙倍奉還

▲國民黨智庫執行長、桃園市議員凌濤被爆對婚姻不忠，傳私密照、索色照。（圖／攝影中心攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今（4日）被爆出震撼彈，疑涉性騷擾、對婚姻不忠外，還傳私密影像給他人、向對方索色照等。對此，凌濤出面駁斥，「通通在捏造、移花接木、杜撰故事」，還自嘲若外星人來地球跟他開房間，搞不好也會被寫出來。他強調，今天檢驗民進黨所有議題，鏡周刊的指控是擋不住他的，「從明天開始，我們會加倍力道、雙倍奉還」。

凌濤表示，看到整個鏡週刊的故事，剛開始就很清楚說明，通通在捏造、移花接木、杜撰故事。剛才我也說明，完完全全邏輯不通，現在每個禮拜一晚上都要看我電話有沒有打來，打來我就覺得又來了。鏡周刊沒關係，你6個月內讓凌濤上封面2次，不好意思佔用你們太多版面，所以放馬過來。

面對記者追問，有一些對話是否屬實？凌濤說，「我全部都表達了，鏡周刊這次的報導是捏造、是造謠」，他會採取司法手段，過程中也會讓全民在檢驗裡面，證實鏡周刊的內容是邏輯不通、錯誤百出。

「我也特別講，如果有任何人在平常跟我互動上有任何覺得不舒服的地方，歡迎到主管機關提起調查程序，凌濤絕對配合調查。」凌濤指出，這個調查應該比較公正，而不是透過鏡周刊配合民進黨的捏造來攻擊，「這個時間點真的太精準了，過去有抹黑抹紅，竟然也在我身上抹黃」。

凌濤自嘲，有好朋友跟他說，「如果有一天大家說外星人來到地球跟凌濤開房間，搞不好鏡周刊也會寫出來」，由此就可以看出這有多荒謬，荒謬到佔用到各位媒體時間。

凌濤說，今天的對台灣來講最重要的事，是台積電要變美積電，這件事情是台灣的護國神山、矽盾不能被轉移，而民進黨用了鏡周刊來轉移這事情，是逃離不了大家的檢驗。

至於是否對所謂「F友人」有印象？可能的對象是誰？是替代認識？凌濤重申，「在裡面的不管是前情提要、邏輯檢證或內容，鏡周刊看起來都沒有善盡查證」。

凌濤說，如果今天一個人隨隨便便跑去鏡周刊，然後鏡周刊捏造大部分故事出來，然後就要被人格抹殺的話，那台灣的媒體環境到底變成什麼樣子？什麼時候媒體可以繞過法律責任、繞過檢證查證責任，直接杜撰故事做人格抹殺？

凌濤也說，今天檢驗民進黨所有議題，鏡周刊的指控是擋不住他的，「從明天開始，我們會加倍力道、雙倍奉還，不要覺得今天什麼特定議題會阻擋我們檢驗腳步」。