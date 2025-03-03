揚言帶汽油彈「毀掉勞動部」　工會理事長放話爭弟兄權益被起訴

▲中鋼通運工會多次向政府陳情爭取船員工作權益，圖為2022年11月赴交通部抗議，要求廢除「定期契約範本」。（資料照／工會提供）

記者黃哲民／台北報導

台灣中鋼子公司中鋼通運的企業公會理事長王慶宏，去年（2024年）帶隊到勞動部為失業船員爭取權益，放話「身上帶汽油彈」、「保證讓你們看到一個被毀掉的勞動部」等語，引起恐慌，台北地檢署受理民眾告發，今（3日）起訴王男涉犯恐嚇公眾罪嫌。

本案發生於去年10月9日，王慶宏帶領數十位工會成員，到勞動部抗議，要求船員的勞動契約，應從「定期」改為「不定期」，以符合船員海上工作特性、保障船員在海上生活期滿必須離船登岸期間，繼續享有僱主為船員投保勞健保的權益。

此事源於中運公司去年7月間，中斷離船上岸的台灣船員勞健保，之後卻沒續聘部分船員。目前台灣航運公司僱用船員，採用為期約10個月的定期契約，因國際規定船員在船上生活最多12個月就得離船，但工會批定期聘約須年年簽訂，使船員無法累積年資、有如約聘僱人員。

中鋼運通公司成立於1996年2月，是中鋼公司百分之百轉投資子公司，實收資本額新台幣42.25億元，主要運送中鋼公司所需原物料，王慶宏強調，疫情期間，許多船員在海上幫助公司創造每年2、30億元營收，如今卻讓船員失業、陷入經濟困難，因此喊話時任勞動部長何佩珊支持船員改用不定期僱傭契約。

中運公司事先聲明，國內外航商僱用船員普遍簽定「定期契約」，這是航運界慣例，中運公司依此慣例與國內船員法及國際公約規範，在僱傭合約期間為船員投保勞健保，和國內其他航商做法一致。

勞動部當下沒立刻回應中運工會主張，現場多位抗議成員情緒激動，一度衝撞勞動部大門，王慶宏氣得放話「希望我們的部長不要讓我們來第二次，再來第二次，我帶頭，我們三天前就到廁所去埋伏，我們大家身上帶汽油彈，我們說到做到！」

王慶宏揚言「你不讓我的弟兄吃飯，你也不要吃，我保證讓你們看到一個被毀掉的勞動部！」引起恐慌，檢方接獲民眾告發，偵辦認為王男當時所恐嚇者，是不特定人或多數人而非特定對象，內容確實令人心生畏懼，今據此起訴王男涉犯法定最重可判2年徒刑的恐嚇公眾罪嫌。