參議院投票通過！　美「前WWE摔角大亨」將出任教育部長

▲麥馬洪正式獲得參議院確認,將出任美國教育部長。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國共和黨大金主、前世界摔角娛樂公司(WWE)執行長琳達.麥馬洪(Linda McMahon)正式獲得參議院確認,將出任美國教育部長。

根據CNN報導,參議院以51票贊成、45票反對通過對麥馬洪的任命,這使她成為川普政府上任以來,第22位獲參議院確認的內閣成員。川普(Donald Trump)就任後,一直希望縮減甚至完全裁撤教育部,他曾表示希望麥馬洪能「讓自己失業」,意指她將負責推動教育部的縮減或廢除。

麥馬洪過去曾擔任WWE執行長,她的先生文斯.麥馬洪(Vince McMahon)目前仍是WWE的總裁兼首席執行長。麥馬洪2009年離開WWE競選聯邦參議員失利,之後成為川普的一大金主。

自2021年起,麥馬洪在與川普結盟的保守派智庫「美國優先政策研究所」(America First Policy Institute)中擔任美國工人中心(Center For The American Worker)主席。

她曾在川普第一任期內擔任美國小型企業管理局(Small Business Administration)局長之後擔任「美國優先行動」(America First Action)這個支持川普的政治行動委員會(Super PAC)主席。

教育部長期是億萬富翁馬斯克(Elon Musk)推動的「政府效率部」(Department of Government Efficiency)關注的目標之一,但過去的廢除計畫都未能在國會獲得足夠支持。

目前,美國教育部負責提供聯邦資金給全美幾乎所有的公立中小學,同時管理高達1.6兆美元的聯邦學貸。

據CNN報導,教育部最近已經開始縮減規模,為部分員工提供最多2.5萬美元(約新台幣80萬元)的裁員方案,方案最後期限是美東時間3日晚間11時59分。