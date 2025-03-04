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參議院投票通過！　美「前WWE摔角大亨」將出任教育部長

▲▼美國共和黨大金主、前世界摔角娛樂公司（WWE）執行長琳達．麥馬洪（Linda McMahon）正式獲得參議院確認，將出任美國教育部長。（圖／路透）

▲麥馬洪正式獲得參議院確認，將出任美國教育部長。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨大金主、前世界摔角娛樂公司（WWE）執行長琳達．麥馬洪（Linda McMahon）正式獲得參議院確認，將出任美國教育部長。

根據CNN報導，參議院以51票贊成、45票反對通過對麥馬洪的任命，這使她成為川普政府上任以來，第22位獲參議院確認的內閣成員。川普（Donald Trump）就任後，一直希望縮減甚至完全裁撤教育部，他曾表示希望麥馬洪能「讓自己失業」，意指她將負責推動教育部的縮減或廢除。

麥馬洪過去曾擔任WWE執行長，她的先生文斯．麥馬洪（Vince McMahon）目前仍是WWE的總裁兼首席執行長。麥馬洪2009年離開WWE競選聯邦參議員失利，之後成為川普的一大金主。

自2021年起，麥馬洪在與川普結盟的保守派智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute）中擔任美國工人中心（Center For The American Worker）主席。

她曾在川普第一任期內擔任美國小型企業管理局（Small Business Administration）局長之後擔任「美國優先行動」（America First Action）這個支持川普的政治行動委員會（Super PAC）主席。

教育部長期是億萬富翁馬斯克（Elon Musk）推動的「政府效率部」（Department of Government Efficiency）關注的目標之一，但過去的廢除計畫都未能在國會獲得足夠支持。

目前，美國教育部負責提供聯邦資金給全美幾乎所有的公立中小學，同時管理高達1.6兆美元的聯邦學貸。

據CNN報導，教育部最近已經開始縮減規模，為部分員工提供最多2.5萬美元（約新台幣80萬元）的裁員方案，方案最後期限是美東時間3日晚間11時59分。

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