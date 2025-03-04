川普將發表首次國會演說！主題定調「復興美國夢」　料將聚焦4領域

▲川普即將發表其第二任期的首次正式演說。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普將於當地4日晚間9時，在國會聯席會議上發表其第二任期的首次正式演說。一名白宮官員向福斯新聞透露，川普的演講主題定為「美國夢的復興」（The Renewal of the American Dream），並將聚焦4大主題，包括其政府的施政成就、經濟政策、邊境安全措施，以及全球和平計畫。

據福斯新聞報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，這場演講將是「必看的電視節目」，並稱川普「在短短一個月內取得的成就超過了過去4年任何一位總統」。白宮官員指出，川普將回顧其政府在經濟、外交及國內政策方面的進展，並強調他的施政目標是實現「美國夢的復興」。

在經濟方面，川普料將強調政府為振興美國經濟所做的努力，包括吸引超過1.7億美元（約新台幣56億元）的製造業投資，涵蓋能源生產、人工智慧（AI）等關鍵領域。此外，他還將談及其政府應對通貨膨脹所祭出的措施，批評前總統拜登執政期間引發的經濟混亂，並承諾將持續推動經濟成長，以改善美國人民的生活水準。

在國土安全方面，川普將聚焦南部邊境議題，呼籲國會通過額外撥款，加速驅逐非法移民，並推動邊境牆建設。白宮官員表示，川普認為邊境安全攸關國家穩定，並將敦促立法機構採取更強硬措施，以防止非法移民和犯罪分子的入境。

外交政策方面，川普將闡述其「恢復世界和平」計畫，特別是結束烏俄戰爭的策略，並關注以哈衝突下的人質釋放問題。白宮官員透露，川普將強調其政府如何透過外交手段實現穩定，並展現美國在全球事務中的領導地位。

演講前一天，川普在旗下社群媒體Truth Social上預告，「明晚會很重要，我要實話實說！」白宮則回應，總統將一如既往「說真話」，展現他的政策主張與執政方向。