屏東警嚴格取締未戴安全帽　3天開單告發2088件

▲屏東縣警方專案取締未戴安全帽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升機車駕駛人遵守交通規則的意識，屏東縣政府警察局於今年2月24日至26日執行「未戴安全帽」專案取締行動，針對未佩戴安全帽的機車駕駛人進行嚴格執法，專案期間共取締違規2088件，期望透過強力執法，引導駕駛人重視自身安全，降低交通事故傷亡率。

根據屏東縣政府警察局統計，今年以來，屏東縣共取締未戴安全帽違規3370件，較去年同期的2709件增加661件。在交通事故方面，涉及未戴安全帽的案件數顯著下降，統計顯示，今年1月迄今共42人因未戴安全帽受傷，無人死亡，較去年同期減少1人死亡及21人受傷，充分展現執法措施在遏止不當駕駛行為上的成效。

警察局表示，未戴安全帽不僅違反交通法規，更大幅增加在交通事故中受重傷或死亡的風險。為進一步提升機車駕駛人安全，警方 將持續針對縣內易肇事路段加強取締，結合巡邏稽查與科技執法，對交通違規行為嚴格執法，並同步強化宣導，希望以具體成果促進民眾對交通安全的重視與法規認知，減少因違規行為導致的傷亡憾事。

據悉，被取締未戴安全帽者中，有不少是無照駕駛，除被開未戴安全帽罰款500元外，將面臨新臺幣12,000元起罰款。

局長戴台㨗強調，警察執法的目的不在於懲罰，而是為了導正部分駕駛人的不良習慣，確保每位用路人的安全。他呼籲所有駕駛人行經路口時保持高度警覺，嚴守交通號誌，並養成「出門戴好安全帽」的自我保護習慣，讓每一次的出行都能平安回家。