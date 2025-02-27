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貨車里港大橋拋錨！2女警推車1公里助脫困　超暖畫面曝

▲里港警分局大平派出所警員潘彥辰、鍾佩娟徒手推車排除路障 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局大平派出所警員潘彥辰、鍾佩娟徒手推車排除路障 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

李姓男子日前駕駛自用小貨車不明原因拋錨於里港大橋上，由於往來車流相當大，里港警分局員警獲報，立即協助指揮交通並徒手推車近1公里，順利排除，讓他非常感激。

里港警分局大平派出所於日前上午接獲民眾報案，稱有車輛拋錨於里港大橋上，十分危險。警員潘彥辰、鍾佩娟到場，發現該部車輛拋錨在砂石車往來要道上無法發動，佔用車道非常危險。

▲里港警分局大平派出所警員潘彥辰、鍾佩娟徒手推車排除路障 。（圖／記者陳崑福翻攝）

大平派出所所長孫得恩說明，李男車輛故障後，嘗試數次仍無法正常發動。因里港大橋屬台三線，是連接里港與旗山美濃交通要道，大型車往來眾多車流量大，十分危險。警員潘彥辰為避免後方來車閃避不及追撞釀成事故，主動施以暖援，與李姓駕駛輪流推車近一公里下橋，警員鍾佩娟則駕駛巡邏車於後方警戒，適時鳴笛提醒後方來車，安全維護交通管制。迅速排除交通障礙，讓他對員警的熱心協助深表感謝。

里港警分局分局長温基興呼籲，民眾開車上路前，務必先檢查車輛狀況，避免突然拋錨發生危險，若遇故障導致交通阻塞也別慌張，首先注意自身安全，並在車後豎立警示標誌，可撥打110請求協助交通疏導，並聯繫道路救援排除障礙。

▲里港警分局大平派出所警員潘彥辰、鍾佩娟徒手推車排除路障 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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