228三天連假警政署通令全台交通疏導　建議提早上路避免塞車

▲228連假全台警方將針對國道、觀光區主要道路進行交通疏導管制。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

228和平紀念日有3天連假，加上氣候回暖，全台可能湧現賞花、旅遊之車潮，為維護交通順暢與民眾假日行車安全，警政署責成全國警察機關加強整備，包含各警察機關轄內觀光景點、遊樂園區、國道、平面道路等易壅塞路段或人車聚集場所，警方必定會適規劃疏導勤務，並配合縣市交通主管機關研商相關管制措施，加強突發路況處置，避免交通壅塞情況發生。

警政署建議：連假期間民眾可收聽警廣或多利用交通部1968服務網或「幸福公路」APP，掌握各項交通疏導管制措施與國道即時路況，以有效避開塞車路段及時段，讓行車更有效率。





交通部道路交通事故統計資訊分析，2024年全台發生38萬4351件交通事故，與2023年同期相比，事故件數減少 1萬8734件，車禍發生率下降4.65%，其中小型車事故肇因，以「有號誌路口，轉彎車未讓直行車先行」最多，「未依規定讓車」為第二多發生車禍主因；而機車事故肇因，則以「未保持行車安全距離」為主，騎士分心駕駛次之。

警政署提醒駕駛人，行車應確實遵守交通規則，避免疲勞駕駛，確實注意車前狀況，以維護交通安全。國道將全面實施高乘載管制、並對匝道進行車流管制，民眾上路前請先確認，提早規劃替代道路或改搭大眾運輸，讓行車更順暢。

►快訊／刑事局警官情侶涉洩密遭約談 交保後遇重大車禍女友身亡

►獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手 陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

►扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡 陳梅慧許願今年達百億卻看不到了

