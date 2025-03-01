騎士上班搶黃燈！撞轉彎自小客車亡　屏東警專案取締闖紅燈

▲自小客車與機車發生交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局於113年度共計舉發闖紅燈違規11844件，日前在萬丹鄉丹榮路與和平路口更發生一起機車騎士沿丹榮路直行的機車在號誌轉換為紅燈之際，高速撞上對向左轉彎的自小客車，騎士當場失去意識，送經急救無效身亡，顯見民眾遵守號誌行駛的駕駛習慣仍有很大的進步空間，警方將於4日起進行3天專案取締勤務，確保交通安全。

屏東警分局表示，萬丹鄉丹榮路與和平路口這起A1死亡交通事故，騎士及自小客車駕駛均是萬丹人，其中騎士一早要去上班，自小客車駕駛則轉彎要進入市區，不料卻發生這起交通事故，造成不到40歲的騎士死亡。

為有效減少交通事故發生，屏東警分局自3月4日至3月6日將執行為期3日的交通大執法專案，針對闖紅燈違規加強取締。依據道路交通管理處罰條例第53條規定，汽機車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口，有闖紅燈直行、左轉及迴轉情形，處新臺幣1,800元以上5,400百元以下罰鍰；闖紅燈右轉則處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰。另依據第74條第1項第1款規定，慢車(含自行車、微型電動二輪車等)駕駛人，有闖紅燈行為者，處新臺幣300元以上1,200元以下罰鍰。

警方呼籲用路人，「黃燈」號誌用以警告車輛駕駛人及行人，表示紅色燈號即將顯示，屆時將失去通行路權，請駕駛人養成見黃燈亮起後減速行駛、準備停等的習慣，以保障自身及他人交通安全。