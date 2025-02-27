信義警分局利用鄉運會創意進場宣導防詐　請火星人布魯諾分身警佐

▲信義鄉運動會創意進場熱鬧展開，「火星人布魯諾」分身警佐（右）登場宣導識詐、交通安全。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉公所25日舉辦一年一度「全鄉運動會」，今年特別進行創意進場評比，各村運動員代表都特別裝扮表演；信義警分局也特別組隊參與，並趁機向鄉民宣導識詐及交通安全。

信義分局警務佐伊比‧伊斯卡卡夫特也參與該分局的宣導進場表演隊伍，由於外貌神似美國知名歌手「火星人布魯諾」，還與團隊一起隨著K-Pop神曲《APT.》的背景音樂大跳熱舞，引起現場鄉民一陣又一陣的歡呼；分局指出，伊比‧伊斯卡卡夫特不僅擁有明星臉，去年更曾參與演出榮獲2024金馬影展推薦的電影《山裡走走》。

▲▼火星人布魯諾分身和本尊。（圖／信義警分局、環球音樂提供）

南投縣長許淑華也蒞臨本次活動，向現場鄉民提醒注意比賽安全、不要受傷，並祝福所有選手在運動場上都有亮眼的表現；他也向現場鄉民強調，現在詐騙手法層出不窮，不管接收到任何資訊，都務必要提高警覺，如有任何疑問，應立即撥打反詐騙諮詢電話165或110尋求警方的協助。

▲《山裡走走》劇照。（圖／信義警分局提供）

信義分局長邱逸樵提醒，目前「假投資」是最常見的詐騙手法，千萬勿聽信網路上的投資社團或投資顧問操作不明之投資平臺，投資前應反覆查證，避免遭詐騙，如有任何疑問請隨時撥打「165」防詐騙專線或「110」向警方諮詢，也可以就近至派出所尋求警方協助。