「台灣祭—南國趴」登場　屏東警加強識詐+交安宣導

▲屏東縣政府警察局墾丁大灣草地防詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2025年「台灣祭—南國趴」於2月28日在墾丁大灣草地盛大舉行，吸引大量民眾前來朝聖。今年屏東縣政府特別加碼舉辦「南國趴」行前派對，邀請知名藝人熱力開唱，現場氣氛熱烈。

屏東縣政府警察局為提升民眾安全意識，特別派出交通警察隊及恆春分局組成識詐及交通安全宣導團，透過舞台宣導與機動派出所攤位，加強年輕族群對詐騙防範與交通安全的認識，獲得廣大迴響。

縣警局表示，由於參與音樂祭的群眾以年輕族群為主，警方特別聚焦於「打工詐騙」及「車手陷阱」等識詐議題，提醒年輕人求職時應謹慎查證公司背景，警惕涉及保證金、金融卡或個人證件等關鍵字的可疑徵才訊息。警察局並提醒民眾提高警覺，切勿輕信陌生來電、簡訊或電子郵件，以免成為詐騙集團的受害者。



針對交通安全，警察局呼籲活動參與者如有飲酒，應提前安排指定駕駛，或選擇計程車及代駕服務，以杜絕酒後駕車可能造成的交通事故。此外，警察局提醒行人遵守交通號誌，避免低頭滑手機或任意穿越馬路；駕駛人行經路口時，應減速慢行並禮讓行人，以確保道路安全順暢。

局長戴台㨗表示，防詐騙與交通安全息息相關，這不僅關係到個人財產安全，也關乎整體社會秩序。警察局將持續透過各類大型活動與多元管道，加強宣導，提高民眾自我保護意識，避免遭受詐騙或發生交通事故。他也特別呼籲年輕族群，應具備警覺心，慎選求職機會，並時刻遵守交通安全規範，共同維護更安全的生活環境。