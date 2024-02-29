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為老宅居住安全把關　竹市危老重建受理量非六都第一

▲竹市府多元補助齊發，呼籲有危老重建需求的屋主把握時間儘速提出申請。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市府多元補助齊發，呼籲有危老重建需求的屋主把握時間儘速提出申請。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市因發展較早，老舊房屋多，新竹市政府配合中央推動都市危險老舊建築物加速重建政策，推動都市危險老舊建築物重建，受理申請案迄今核定139餘件，為非六都第一，部分案件已順利完工，並陸續申領使用執照。都發處表示，市府透過政策補助老宅都更及危老重建，並增設居住環境無障礙設施，包含升降梯、結構鑑定評估及防火門等補助，針對老舊社區未成立管委會，市府也提供成立管委會輔導團協助，全方位改善市民生活環境。

市府表示，市府針對老宅提供多元補助政策，包含5樓以下無障礙設施增設無障礙電梯，市民朋友除了可以申請補助外，還提供「免費到府評估」服務，並協助建置6樓以上老舊大樓火災逃生避難裝置。

此外，針對老舊大樓建築物，市府提供「3燈2器1門」消防設備更新補助及首次檢修申報補助，積極建置全市老舊大樓防火逃生設備，相關補助額度更是排名全國第二、非六都第一，自111年8月截至去(112)年底統計，「3燈2器」逾300棟、「防火門」逾100件施作完成，改善老舊大樓安全，歡迎有需求的市民朋友踴躍申請，「一人申請、全棟受惠」。

都發處指出，危老重建沒有最小基地面積限制，申請的門檻較低且審核速度快，相較於「傳統都市更新」程序繁瑣且曠日廢時，危老重建顯得簡單又快速，只要經過「耐震能力評估」符合重建條件，並取得100％土地及建築物所有權人同意，即可申請重建，並於送件後2個月內完成審查，經確認容積獎勵值後，即可申請建造執照，呼籲有重建需求老舊屋主，務必把握時間儘速提出申請，以免錯失良機。

都發處說明，市府致力保障市民生命與財產安全，危險及老舊建築物多數位於狹窄巷弄中，不僅環境品質不佳，消防設施大多數也不完備，耐震設計與現行規範有所差距。市府透過多項補助政策，推出完整的危老重建配套，提升民眾居住安全，歡迎市民朋友多加利用。

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