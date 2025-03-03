和川普吵翻！最新民調：澤倫斯基支持率上升　烏克蘭更團結

▲烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普在白宮激辯爭執，依據Gradus Research最新民調數據，在這場會面之後，烏克蘭變得更加團結，澤倫斯基在烏克蘭支持率增加，目前已來到49%。

Newsweek報導，這項民調是在3月1日透過Gradus手機應用程式的自填問卷進行，總計1000人受訪。民調結果顯示，有46%受訪者認為，即便美國減少或切斷援助，烏克蘭也有能力繼續對抗俄羅斯，不同意者占36%，但這表明即便烏克蘭情勢不利，也有一大部分烏克蘭人準備繼續抵抗。

▲川澤會面之後，烏克蘭民眾對於美國的看法惡化，美國不再位於友好國家名單榜首 。（圖／翻攝自Gradus）

在川澤會面之後，烏克蘭民眾對於美國的看法惡化，美國不再位於友好國家名單榜首，跌落至後半部分。此外，烏克蘭對澤倫斯基支持率增加，目前他的支持率為49%，打算把選票投給澤倫斯基的成年人比例從17%升至23%。認定烏克蘭朝著正確方向前進的人也大幅增加，從2月底的36%上升至44%。

澤倫斯基與川普的這場白宮會面原本是一場討論烏克蘭潛在安全保障、簽署美烏礦產協議的外交討論，沒想到升級成一場激辯爭論，川普、副總統范斯指責澤倫斯基在俄烏戰爭期間對美國的援助缺乏感激。隨著談話影片曝光，全球高度關注。